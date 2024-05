Settimana da brividi per le azioni SNAM

La settimana si è chiusa con un risultato abbastanza insolito. Le azioni SNAM, infatti, hanno vissuto un andamento abbastanza da brividi chiudendo con una volatilità molto elevata rispetto ai suoi standard. Cosa potrebbe accadere nel corso delle prossime settimane?

I punti di forza e di debolezza del titolo azionario

L’azienda presenta un ratio EBITDA/fatturato significativo, che genera margini elevati al netto di svalutazioni, ammortamenti e tasse. Grazie a questi elevati margini netti, l’attività della società è altamente redditizia. È considerata un buon investimento per il suo elevato rendimento dei dividendi. Allo stato attuale, infatti, il rendimento del dividendo è superiore al 6,5%.

Negli ultimi 12 mesi, le aspettative di reddito futuro sono state riviste al rialzo più volte e, negli ultimi quattro mesi, le stime di fatturato sono state significativamente aumentate dagli analisti. Anche il giudizio degli analisti è migliorato recentemente. Le previsioni degli analisti sono abbastanza concordi, riflettendo una buona visibilità dell’attività del gruppo e una comunicazione efficace della società. La concordanza tra i prezzi obiettivo degli analisti indica una buona visibilità della valutazione dell’azienda. Considerando le raccomandazioni degli ultimi tre mesi il rating medio è pari a Neutro con un prezzo obiettivo medio a un anno che esprime una sottovalutazione di circa il 18%.

Tuttavia, le previsioni di fatturato suggeriscono una crescita mediocre nei prossimi anni e il potenziale di progressione dell’utile netto per azione appare limitato secondo le stime attuali. La situazione finanziaria del gruppo è considerata uno dei principali punti deboli. Inoltre, il rapporto “enterprise value to sales” posiziona la società tra le aziende più costose a livello mondiale.

Settimana da brividi per le azioni SNAM: i possibili obiettivi secondo le indicazioni dell’analisi grafica

Da inizio anno l’andamento delle azioni SNAM è stato molto incerto, tanto che le quotazioni hanno perso oltre il 13%. Tuttavia, c’è un aspetto da notare. Per l’ennesima volta il prezzo si è appoggiato sul supporto in area 4,26 €. La mancata tenuta di questo livello potrebbe favorire una brusca accelerazione ribassista secondo lo scenario più probabile indicato in figura.

Per una decisa conferma del rialzo, invece, potrebbe essere importante una chiusura settimanale superiore a 5 €.

