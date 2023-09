Uno dei principali player nel settore dei pagamenti digitali dall’estate del 2021 sta perdendo valore senza soluzione di continuità. Le quotazioni, infatti, sono passate da area 20 € ad area 6 €. Anche l’incremento nell’utilizzo della moneta elettronica da parte anche delle famiglie italiane a poco è servito. Quindi, le azioni NEXI continuano a perdere valore, ma quanto valgono veramente secondo i fondamentali? E secondo gli analisti e l’analisi grafica?

Le raccomandazioni degli analisti

Secondo gli analisti che coprono il titolo NEXI, le quotazioni sono molto sottovalutate rispetto al target di prezzo a un anno. Allo stato attuale, infatti, la sottovalutazione media è di poco superiore al 65%. Se poi consideriamo i due estremi, scenario più pessimistico e ottimistico, la valutazione del titolo non cambia. N

La valutazione sulla base dei multipli di mercato

Nonostante il forte ribasso degli ultimi due anni, le azioni NEXI risultano essere molto sopravvalutate sulla base dei multipli di mercato. Come si vede dalla tabella seguente, infatti, il rapporto prezzi su utili (PE) è superiore a 80x e anche il rapporto prezzo su fatturato è molto elevato, 6x. La sopravvalutazione è anche confermata dal rapporto EV/EBITDA superiore a 30x.

Le azioni NEXI continuano a perdere valore, ma quanto valgono veramente? Le indicazioni dell’analisi grafica

Le azioni NEXI (MIL:NEXI) hanno chiuso la seduta del 6 settembre a quota 6,364 €, in ribasso del 2,42% rispetto alla chiusura della seduta precedente.

La proiezione in corso è ribassista e al momento non si vedano segnali di miglioramento. Come si vede dal grafico, infatti, un possibile punto di inversione (area 5,702 €) è molto lontano lasciando spazio a un ulteriore ribasso di oltre il 10%.

Nell’immediato solo il recupero di area 6,816 € in chiusura di settimana potrebbe dare nuova forza ai rialzisti.

