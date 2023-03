Lavatrice in bagno o in cucina? Scopriamo come sceglierla e dove è meglio metterla

Uno degli elettrodomestici diventato essenziale in casa è la lavatrice. Ce ne sono di tante marche in commercio e scegliere quella adatta può essere difficile. In base allo spazio e alle nostre esigenze dovremo anche decidere dove metterla. Ecco di seguito qualche spunto.

La nostra vita si è arricchita con il tempo di tanti prodotti e apparecchiature. Pensiamo ad esempio all’evoluzione della telefonia o a cosa usiamo per i cibi o per asciugare i capelli.

In particolare per pulire i panni sporchi laviamo poco a mano e molto con la lavatrice. Quando andiamo ad abitare in un appartamento nuovo ci poniamo la domanda su quale comprare. In effetti il dubbio ci assale anche quando dobbiamo sostituire quella vecchia.

Come scegliere

Ci sono alcuni criteri base da tenere conto nella scelta di una lavatrice nuova. Per prima cosa pensiamo a quanti siamo in famiglia e alla frequenza dei lavaggi. Se siamo single oppure in due, potremmo scegliere un modello piccolo da 5 kg. Nel caso, però, volessimo lavare a casa biancheria pesante e ingombrante come piumoni o giacconi, opteremo per un modello con capacità di carico maggiore, da 7 o 10 kg. Questa lavatrice large sarebbe in particolare adatta per famiglie di 3 o 4 persone.

Bisogna tenere presente anche la classe energetica. La migliore sarebbe A+++. in questo modo il consumo sarebbe minore. Teniamo anche conto della presenza di cicli ECO oppure della possibilità di aggiungere dei panni a lavaggio iniziato.

In quelle più moderne, inoltre, ci sarebbe il modo di gestire le funzioni di lavaggio a distanza tramite smartphone.

In casa la lavatrice dovrebbe stare dove c’è un allacciamento idrico e un punto di scarico. Le scelte solitamente si limitano a due ambienti, il bagno e la cucina.

Lavatrice in bagno o in cucina? La scelta dipende da alcune esigenze

Nel bagno la lavatrice può servire anche da piano di appoggio per la biancheria, i detersivi e un beauty case. Assicuriamoci che dietro e ai lati ci sia un po’ di spazio per facilitare il posizionamento dei tubi e il raffreddamento.

In caso avessimo un bagno piccolo, dovremo scegliere un modello che si adatti a stare sotto al lavandino oppure uno di pochi kg. Inoltre, invece del carico frontale, possiamo prendere lavatrici con carico dall’alto e slim.

La lavatrice si potrebbe mettere in alternativa in cucina. Può darsi che non abbiamo spazio in bagno, oppure abbiamo un’esigenza particolare. In cucina infatti possiamo nascondere gli elettrodomestici ad incasso dietro dei pannelli a battente o scorrevoli. Inoltre potremmo caricare e controllare la lavatrice senza spostarci da una stanza all’altra. Questo è molto utile e comodo specialmente se si hanno dei figli piccoli. Lavatrice in bagno o in cucina? Questi sono alcuni dei fattori da considerare nella scelta.