Le azioni Leonardo continuano a correre e diventano le migliori da inizio anno: quali prospettive per il titolo?

In una seduta che ha visto sempre il Ftse Mib in territorio negativo, spicca la performance dell’ex Finmeccanica. Infatti, le azioni Leonardo continuano a correre guadagnando circa l’1% in una seduta che ha visto l’indice principale perdere circa l’1,5%. Il movimento in controtendenza delle quotazioni di Leonardo, però, non è una novità. Il suo beta a un anno, infatti, è tra i più bassi di Piazza Affari confermando la poco correlazione con l’andamento medio del listino milanese.

Le raccomandazioni degli analisti

Gli analisti non hanno le idee molto chiare riguardo il titolo Leonardo. C’è, infatti, molta differenza tra lo scenario più pessimistico (-24% circa) e quello più ottimistico (+22% circa). In media le azioni Leonardo sono praticamente in linea con il prezzo obiettivo medio. Il rating medio, invece, è buono con indicazione media Compra adesso.

La valutazione del titolo Leonardo

Nonostante le quotazioni si siano apprezzate di circa il 70% da inizio anno con la migliore performance sul Ftse Mib, le azioni Leonardo sono ancora sottovalutate qualunque sia l’indicatore utilizzato: dal rapporto prezzo su fatturato al rapporto prezzo su utili, dall’EV/EBITDA al Tobin’s Q ratio.

Le azioni Leonardo continuano a correre e diventano le migliori da inizio anno: dove sono dirette secondo l’analisi grafica?

Leonardo Finmeccanica (MIL:LDO) ha chiuso la seduta del 6 settembre in rialzo dello 0,99% rispetto alla seduta precedente a 13,795 €.

Le quotazioni hanno toccato livelli che non vedevano da circa 6 anni. La cosa più importante, però, è la rottura della resistenza in area 13,589 €. In questo modo si sono aperte le porte a una continuazione del rialzo almeno fino in area 14,97 €. A seguire, poi, il rialzo potrebbe svilupparsi secondo lo scenario indicato in figura.

I ribassisti, invece, potrebbero riprendere il controllo della tendenza in corso nel caso di una chiusura giornaliera inferiore a 13,589 €.

