Quanto costa comprare casa nel borgo più bello d’Italia del 2023, dove è nato un famoso cantante? Ed ecco quanto spendi per dormirci una notte

L’Italia è piena di bei borghi, ma, ogni anno, viene incoronato il borgo più bello dell’anno. Una sorta di borgo dei borghi dove tutti vorrebbero vivere. Quest’anno, ha trionfato questo borgo, in provincia di Viterbo. Quanto costa comprare casa là? Ecco la risposta

Per quasi tutti gli italiani sono finite le ferie. Il che non ci impedisce di prendere la macchina, nel fine settimana, per andare a visitare una delle gemme del nostro Paese. Ad esempio, uno dei borghi più belli d’Italia, visto che ce ne sono tantissimi e tutti suggestivi.

In effetti, non c’è che l’imbarazzo della scelta visto che ogni Regione ha più di un borgo del quale innamorarsi. Come quello lanciato dai Ferragnez. Ogni anno, viene eletto il borgo dei borghi, ovvero il più bello tra i più belli. Nel 2023 ce n’erano be tre in gara. Sant’Antioco in Sardegna e Salemi in Sicilia sono arrivati in finale, ma sono stati battuti. Da chi? Da Ronciglione, eletto il borgo più bello dell’anno. Si trova ad un’ora da Roma e potrete ammirare la parte rinascimentale con i palazzi commissionati dai Farnese nel 1500.

Quanto costa comprare casa nel borgo più bello d’Italia dove si svolge un famoso Carnevale

Insomma, un vero incanto che, curiosità, è anche il paese natale di Marco Mengoni e dove si svolge il Carnevale omonimo che è uno dei dieci più belli in Italia. Bene, quanto costa comprare casa nel borgo più bello d’Italia?

Prima di tutto, visitando i siti più famosi di vendite immobiliari si scopre che ci sono molte case a disposizione per l’acquisto. Insomma, non sarà difficile trovare quella che potrebbe fare al caso nostro. Senza fare pubblicità a nessuno, ma basta una rapida ricerca per trovarne diversi. Ad esempio, al 31 agosto, si vendeva mansarda da 88 metri quadri a 49mila euro, in pieno centro.

Ecco alcune proposte di vendita a Ronciglione, in base alla tipologia

Sempre nella zona centrale, si possono trovare ville bifamiliari, da 185 metri quadrati a 175mila euro. E stiamo facendo solo un paio di esempi. Ad esempio, c’è un appartamento, sempre in centro, con uguale metratura e ben 9 stanze, che costa 110mila euro (da ristrutturare). Come si vede, cifre ampiamente alla portata per un investimento.

E se volessimo dormirci una notte, ad esempio quella del 9 settembre, in coppia? Abbiamo impostato la ricerca, in uno dei tanti siti specializzati e i prezzi si aggirano dai 60 agli 80 euro (prezzo della camera). Volendo, si può spendere qualche decina di euro in più per dormire in relais con colazione inclusa.