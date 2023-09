Quanti soldi costa un progetto di Renzo Piano, quali sono i 3 più famosi e perché è stato scelto per lavorare ai nuovi studi di Rainews24

Risiede a Parigi perché ha anche la cittadinanza francese ma è una delle personalità italiane più conosciute all’estero. L’architetto Renzo Piano viene chiamato quando si ha l’intenzione di realizzare un’opera che rimarrà nella storia. È al centro dei progetti più importanti nati negli ultimi 40 anni, ecco alcune curiosità.

I progetti realizzati da Renzo Piano sono finanziati con cifre a 6 zeri. È stato nella lista delle 100 persone più influenti al Mondo e infatti la sua idea di architettura ha modificato gli skyline di tantissime città importanti. La fama internazionale l’ha raggiunta nel 1971 quando ancora giovane vince il concorso insieme a Rogers e Franchini per realizzare il Centro Georges Pompidou. Batte 681 concorrenti provenienti da 49 Paesi con un progetto davvero rivoluzionario. Posto in uno dei quartieri più trafficati e centrali di Parigi, l’opera manifesto dell’architettura high-tech è una gioiosa macchina urbana.

L’edificio è costato 993 milioni di franchi e per tenere vivo questo investimento sono stati necessari 576 milioni di franchi per la prima ristrutturazione nel 2000. Altri 235 milioni di dollari sono previsti per quella che comincerà entro il 2023. Il Centro ha raggiunto nella sua storia il numero incredibile di 180 milioni di visitatori.

Opere storiche

Quanti soldi costa un progetto di Renzo Piano? Quando una città, un ente o un privato si rivolge al suo studio significa che ci sono tanti fondi da investire. È successo con lo Shard di Londra, La scheggia, in italiano. Si tratta di una delle opere più famose dell’architetto ma anche di uno dei grattacieli più visitati del Mondo. È costato agli inglesi 435 milioni di sterline, la costruzione è cominciata nel 2009 ed è finita nel 2012.

Queste sono le cifre che girano intorno ai lavori di Renzo Piano. Lui ha dichiarato 1.860.000 euro nel 2021, il suo studio è il terzo in Italia per guadagni. Dietro allo studio Lombardini22 che fattura 18 milioni e progetto CMR che ne fattura 12,8 troviamo quello di Renzo Piano. Il fatturato ammonterebbe a 12,5 milioni di euro.

Quanti soldi costa un progetto di Renzo Piano

Altro progetto di grande rilevanza è il Ponte Morandi. Crollato nel 2018 aveva bisogno di un rilancio che desse morale alla città di Genova e alla nazione intera. Progetto in cassaforte nelle mani di Renzo Piano. Impregilo, Fincantieri e Italferr all’opera per dare nuova vita al viadotto strategico oltre che storico. Costo dell’opera 230 milioni di euro, battuta la concorrenza che aveva presentato un progetto di un altro architetto di fama mondiale come Calatrava.

I nuovi studi di Rainews24 saranno quindi in buone mani. La scelta è ricaduta su Renzo Piano e la motivazione è più che valida. Piano ha realizzato il grattacielo per il New York Times e sa come si gestiscono gli spazi per l’informazione. I comunicati della Rai parlano di alta tecnologia di cui oggi non si può fare a meno. E a chi chiede se Renzo Piano faccia sconti quando si tratta di lavori che interessano la comunità, si fa notare come questa domanda sia inopportuna. La Rai è un’azienda pubblica e non può fare lavori a titolo gratuito. Anche se Renzo Piano avesse voluto fare un regalo agli italiani, non sarebbe stato possibile. Il costo non è ancora stato reso pubblico, ma sarà affrontato dai cittadini.