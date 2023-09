Non solo abiti per Caterina Balivo, per avere le sue cinture bisogna investire un bel gruzzolo ma sono anche splendidi regali

È amante degli oggetti di lusso e degli abiti firmati. Si possono ammirare le foto sui social della conduttrice mentre si appresta a viaggiare con le sue valigie Louis Vuitton o con gli abiti colorati firmati Mar De Margaritas. Ma anche in fatto di accessori l’ex modella non scherza. Ecco quanto si spende con i suoi suggerimenti per fare dei regali.

I look variopinti sono la sua specialità. Caterina Balivo ha raggiunto il successo con determinazione, record in prima serata, fasce pomeridiane con picchi di ascolti e tanta nostalgia degli spettatori quando il suo posto veniva preso da qualcun altra. Classe, bellezza, simpatia, eleganza e soprattutto gusto. La sua vita sui social è dinamica e piena di energia e gli spunti che ci regala in fatto di moda sono ineguagliabili.

Se siamo appassionati di cinture oppure abbiamo intenzione di fare un regalo possiamo prendere lemidee dalle scelte della Balivo per fare bella figura. I fan sono impazziti quando lei ha pubblicato le foto senza trucco in viso e con una vistosa cintura con l’iconica V di Valentino Garavani. Il prezzo della cintura in questione è di circa 400 euro e potrebbe essere un regalo che lascia di stucco se abbiamo un piccolo gruzzolo da investire. Ma potrebbe essere un acquisto per noi stessi, una coccola che si dedichiamo regalandoci un oggetto davvero prezioso.

Cinture e borse

Non solo abiti per Caterina Balivo quindi. Gli accessori sono il suo forte. Al Festival del Cinema di Venezia quest’anno ha messo in mostra una borsa in pelle marrone che quest’autunno conquisterà gli appassionati. Mentre rientrava dalle vacanze ha postato una foto in cui imbraccia l’iconica mini borsa shopping Diana della Maison Gucci del costo di 3.000 euro. Non si può dire che non ami il lusso e molti pezzi che hanno fatto la storia della moda sono presenti nel suo guardaroba. Ma torniamo alle cinture.

Quelle firmate Valentino sono tra le più apprezzate da modelle, attrici e star della tv. I nuovi arrivi sono splendidi esempi per regali importanti in grado di lasciare il segno. La cintura Reversible Vlogo con perle 20 mm ha un costo di 520 euro. Si trova nei colori nero e crema e con il logo più ampio o più piccolo. Le cinture con il logo più ampio costano 620 euro.

Non solo abiti per Caterina Balivo, le cinture fanno la differenza

Le cinture Reversible in materiale lucido 40 mm costano leggermente meno, il prezzo è di 480 euro. Esistono anche modelli in canvas con cui risparmiare, prezzo 450 euro. Il vlogo metallizzato invece fa schizzare in alto i prezzi facendo sfiorare alle cinture la soglia dei 1.000 euro. Costo preciso 980 euro nel catalogo Valentino.

Quando si tratta di accessori sia per uomini che per donne è importante riporre cura e avere una certa qualità. Gli accessori sono in grado di dare valore al look anche se abbiamo speso meno per gli abiti. Potenzialmente un vestito che costa poco è in grado di valorizzarsi con gli accessori giusti. Ma se abbiamo un outfit di lusso, gli accessori sbagliati sono in grado di rovinarlo completamente. Per questo dobbiamo prendere esempio da Caterina Balivo. Le sue scelte sono impeccabili e sarà difficile commettere errori sotto la sua guida.