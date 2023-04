Lasagna cremosa, originale e perfetta anche per Pasqua: il segreto di Chef Cracco per prepararla

La lasagna è uno dei piatti più amati della tradizione e tanti la preparano per le feste. Tra queste ovviamente c’è anche Pasqua. Se hai intenzione di cucinare la lasagna, ecco un segreto di Chef Cracco per renderla ancora più buona.

Tra gli Chef che fanno televisione Carlo Cracco si distingue per l’ironia e il carattere pungente. Queste sono sue caratteristiche che lo hanno reso un personaggio amato ma anche molto discusso dal pubblico.

In questa guida ti proponiamo la sua versione di un piatto della nostra tradizione e cioè una lasagna cremosa, originale e perfetta anche per Pasqua.

Ingredienti per la pasta all’uovo

– 500 g di farina 00;

– 175 g di semola;

– 7 tuorli;

– 2 uova;

– 25 ml di olio EVO;

– 65 ml di acqua;

– 20 g di sale.

Ragù

– 500 g di macinato di maiale;

– 1 spicchio di aglio;

– 1 gambo di sedano;

– 100 g di burro;

– 500 g di pelati;

– 1 carota;

– 1 cipolla;

– vino rosso;

– sale;

– pepe.

Besciamella

– 1 l di latte;

– 30 g di burro;

– 30 g di farina:

– foglia di alloro;

– noce moscata;

– sale.

Lasagna cremosa, originale e perfetta anche per Pasqua: la ricetta di Carlo Cracco spiegata passo per passo

Prima di tutto devi preparare il ragù. Dividi dunque il macinato in tre parti. Rosola una in una padella e a fuoco alto assieme ad aglio e olio. Sfumala con un po’ di vino rosso.

Infine, scolala in un colapasta e raccogline i succhi. Fai così anche con le altre due parti di macinato. Trita e rosola anche le verdure e la cipolla assieme al burro, poi aggiungi la carne e fai cuocere per qualche minuto. Dunque, aggiungi sale e pepe e unisci i pelati e i succhi. Fai cuocere per un’ora a fuoco basso.

Pasta fatta in casa

Ovviamente è difficile che uno Chef stellato ti consigli di usare la sfoglia d’uovo prefatta per la lasagna. Infatti dovrai essere tu a preparare la pasta.

Per fortuna è molto semplice. Disponi farina e semola a fontana su una spianatoia e quindi aggiungi uova, sale, acqua e olio. Lavora il tutto per una decina di minuti fino ad ottenere una palla. Mettila in una pellicola e falla riposare per 30 minuti.

Prepara la besciamella

Infine, non resta che preparare la besciamella. Fai bollire latte, alloro e noce moscata assieme. A parte fai sciogliere burro e farina e mescola bene. Unisci il latte al burro e fai cuocere per qualche minuto a fuoco basso. Quando si addenserà, la besciamella sarà pronta.

Componi la lasagna e cuocila

Quindi, non ti resta che tagliare a rettangoli le lasagne che hai preparato. Scottale in acqua bollente salata e prendi una teglia. Comincia a comporre la tua lasagna, partendo dalla besciamella e poi procedendo con il ragù e con del grana grattugiato, poi disponi uno strato di pasta. Continua fino ad esaurimento degli ingredienti.

Infornala a 180 gradi per 45 minuti. Ecco pronta la tua lasagna “stellata”!

Lettura consigliata

Il segreto per spaghetti aglio olio e peperoncino cremosissimi, preparali come fa Chef Cannavacciuolo