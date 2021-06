Come già scritto in passato (clicca qui per i report precedenti) la strada al ribasso del titolo è ancora molto lunga. Due settimane fa c’era stato un tentativo di rimbalzo con un guadagno su base settimanale di oltre il 30% e con volumi in aumento. Questo tentativo, però, si è subito mostrato velleitario vista la discesa del 15% circa che si è avuta durante la settimana appena conclusasi. D’altra parte dal nostro ultimo report del 26 aprile le azioni Imvest hanno perso oltre circa il 25%.

Le azioni Imvest continuano a essere tra le peggiori del listino: quando tornare compratori?

Se si guardasse ai fondamentali del titolo la risposta dovrebbe essere non adesso e sicuramente non a breve. Qualunque sia la metrica utilizzata, infatti, Imvest risulta essere sopravvalutato.

Ultima nota prima di passare all’analisi grafica. Il titolo capitalizza poco meno di 2 milioni di euro e il controvalore scambiato giornalmente corrisponde a circa 100.000 euro. Tutto ciò si traduce in una volatilità molto elevata che può provocare grossi danni nei portafogli di investimento di chi non ha abbastanza esperienza per gestire situazioni difficili sui mercati.

Il titolo Imvest (MIL:YIV) ha chiuso la seduta del 11 giugno a quota 0,0354 euro in ribasso del 3,01% rispetto alla seduta precedente.

La proiezione in corso è ribassista è il primo obiettivo si trova in area 0,018 euro. Qualora poi la discesa dovesse continuare la massima estensione del ribasso passa per area 0,008 euro. Su questi livelli si potrebbe tornare compratori con elevate probabilità di ripartire al rialzo.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile