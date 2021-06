Grazie al riciclo creativo è possibile ridare nuova a oggetti che, di solito, butteremmo direttamente nel cestino. Questa fantastica attività non è solo destinata agli oggetti ma anche agli indumenti che non utilizziamo più. Un classico esempio è la camicia, una volta sbiadita o bucata la prima cosa che pensiamo di fare è eliminarla.

In realtà, le camicie possono essere riutilizzate in modo versatile e creativo. Vediamo insieme come ottenere nuovi abiti e accessori.

Ecco 3 fantastiche e semplici idee facili da realizzare per riprendere le vecchie camicie e ridare loro una nuova vita

In pochi ci pensano ma da una normale camicia da uomo è possibile ottenere un indumento da donna. Ci stiamo riferendo alla realizzazione di una nuova gonna.

Realizzare una nuova gonna è davvero molto semplice e divertente.

Dalla parte centrale della camicia possiamo creare la gonna su misura adatta a noi. Consigliamo di mantenere intatta la parte dei bottoni così da avere una gonna unica e originale. Le maniche e polsini possono diventare delle fantastiche decorazioni della gonna stessa.

Top

Un altro indumento da donna che possiamo ottenere dal riciclo di una vecchia camicia è il top.

Per realizzare un top fantastico e originale possiamo non solo utilizzare una camicia ma anche una cravatta.

Eliminiamo dalla camicia le maniche e la parte alta del collo. Per fare questo arricciamo la parte superiore inserendo un elastico che si utilizza per cucire. Possiamo creare delle spalline utilizzando una cravatta simile al colore della camicia scelta. Facciamola passare da una spalla del top all’altra e fissiamola con ago e filo. Cerchiamo di mantenere i bottoni e il taschino della camicia stessa.

Confezioni regalo per bottiglie

Ultima idea di riciclo creativo non riguarda più la creazione di indumenti da donna, ma la creazioni di un originale confezione regalo per le bottiglie. Utilizziamo adesso le maniche per poter inserire le bottiglie che vogliamo regalare. Basterà cucire la parte inferiore così da non far scivolare giù la bottiglia. Questa idea originale lascerà senza parole chi riceve in dona questa originale confezione. Ecco 3 fantastiche e semplici idee facili da realizzare per riprendere le vecchie camicie e ridare loro una nuova vita