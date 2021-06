L’Italia nasconde luoghi meravigliosi che ancora in pochi conoscono. Nel cuore della Maremma toscana c’è un posto meraviglioso che rispecchia a pieno la natura selvaggia della zona in cui si trova. È la meravigliosa spiaggia incontaminata in mezzo alla natura selvaggia e ad animali selvatici che non hanno paura dell’uomo: la spiaggia d’Alberese.

Il Parco

Questa spiaggia è situata nel bel mezzo del Parco naturale della Maremma o Parco dell’Uccellina.

In questa vasta area la natura è rimasta totalmente incontaminata e si possono ammirare paesaggi mozzafiato, camminando su sentieri che si perdono nella macchia mediterranea.

Uno di questi sentieri è quello che porta fino alla spiaggia d’Alberese e parte da un comodo parcheggio custodito. Durante il tragitto si costeggiano allevamenti di vacche maremmane, con le imponenti corna. Ma non solo. Spesso ci sono animali selvatici, come volpi e uccelli, che si sono abituati agli esseri umani e non ne hanno assolutamente paura. Si avvicinano in cerca di qualche pezzettino di pane o di un biscotto.

Una vera e propria esperienza a contatto con la natura, e poi, dopo questa piacevole camminata si arriva alla spiaggia.

Ecco qual è la meravigliosa spiaggia incontaminata in mezzo alla natura selvaggia e ad animali selvatici che non hanno paura dell’uomo

Essendo all’interno di un parco naturale protetto, la spiaggia è aperta ai bagnanti ma non ci sono stabilimenti balneari. Quindi bisogna provvedere all’ombrellone se si vuole fare una giornata di mare. La spiaggia è lunga 8 chilometri ed è fatta di sabbia chiara e fine. L’acqua durante il periodo estivo è limpida. La lingua di sabbia è piena di maestosi legni levigati dal mare e contornata dalla macchia mediterranea. Quando arriva il tramonto e si vuole tornare la parcheggio, si potrà restare basiti di fronte alla vista di qualche cavallo allo stato brado che corre nei prati sconfinati. Insomma, andare a fare una giornata di mare in questa spiaggia è una vera e propria esperienza.