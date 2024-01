Chi ha dei soldi sul conto e deve investirli per un breve periodo tra le varie opzioni ha un investimento in BOT o in conti deposito. Sorprende sapere quanto rende adesso investire 50.000 euro in BOT annuali o nel miglior conto deposito a 12 mesi.

Se stai cercando un modo sicuro e conveniente per investire i tuoi risparmi nel 2024, potresti optare per un BOT annuale oppure per un conto deposito con durata di 12 mesi. Il calo dei rendimenti delle ultime settimane ha reso più competitivo il conto deposito rispetto al BOT, quindi adesso quale dei due rende di più? Scopriamolo in questo articolo ipotizzando un investimento di 50.000 euro.

Come funziona il BOT scadenza dicembre 2024

Il BOT scadenza dicembre 2024 (ISIN IT0005575482) è un titolo di Stato italiano, emesso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. In emissione hanno durata di 3, 6 e 12 mesi. Una delle caratteristiche del BOT è che non ha cedole, quindi non paga interessi periodici. Il suo rendimento dipende dalla differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di rimborso, pari al valore nominale. Il titolo è quotato al MOT e al momento della scrittura dell’articolo il prezzo era di 96,9 centesimi, con un rendimento effettivo netto annuo del 2,8%

L’alternativa, un conto deposito a 12 mesi

Il conto deposito è un prodotto bancario che ti permette di depositare i tuoi soldi e di ottenere un tasso di interesse garantito. Il conto deposito è un’ottima alternativa per chi ha soldi fermi sul conto corrente. Questo prodotto offre varie scadenze che di norma vanno da 1 mese fino a 5 anni. Anche se di recente una nuova banca, Smart Bank, ha lanciato dei conti di deposito della durata massima di 20 anni, 240 mesi.

Al momento della scrittura dell’articolo i conti deposito con il rendimento maggiore a 12 mesi offrivano un tasso del 5% annuo lordo.

Sorprende sapere quanto rende investire 50.000 euro

Per capire quanto si potrebbe guadagnare investendo nei due strumenti ipotizziamo un investimento di 50.000 euro. Se si acquistasse il BOT al prezzo di 96,9 centesimi, il guadagno netto a scadenza sarebbe di circa 1. 350 euro. Invece l’investimento in uno dei due migliori conti deposito, frutterebbe 1.750 euro.

Ma nella scelta del prodotto su cui investire, meglio non valutare solamente in base al rendimento. Occorre fare attenzione all’inganno del rendimento nella scelta tra BOT o un conto deposito per investimenti nel breve periodo.