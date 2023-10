Con la chiusura del 5 ottobre le azioni FinecoBank e Telecom Italia chiudono in fondo alla classifica delle migliori del Ftse Mib dando segnali abbastanza preoccupanti per i proprio azionisti. Le prime, infatti, hanno registrato i nuovi minimi annuali e aggiornato la performance annuale a un poco onorevole -30% (solo Diasorin ha fatto poco peggio). Le seconde, invece, hanno registrato un ribasso dai recenti massimi con una profondità che non si vedeva da maggio 2023. Per diversi motivi, quindi, le azioni FinecoBank e Telecom Italia chiudono in fondo alla classifica delle migliori del Ftse Mib. Quale potrebbe essere il loro futuro?

Nuovi minimi annuali e probabile accelerazione ribassista in arrivo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo FinecoBank (MIL:FBK) ha chiuso la seduta del 5 ottobre a quota 10,79 €, in ribasso del 2,00% rispetto alla seduta del giorno precedente.

La tendenza in corso sul titolo è chiaramente ribassista e al momento non ci sono ostacoli lungo il percorso che porta al primo punto di inversione in area 10,095 €. Su questo livello potrebbero decidersi le sorti di breve delle azioni FinecoBank. La tenuta del supporto, infatti, potrebbe favorire un’inversione ribassista. In caso contrario le quotazioni potrebbero accelerare al ribasso secondo lo scenario mostrato in figura.

Nel breve per una conferma della ripresa del rialzo potrebbe essere prudente attendere una chiusura giornaliera superiore a 11,312 €.

Il ribasso delle azioni Telecom Italia potrebbe avere vita breve: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Telecom Italia (MIL:TIT) ha chiuso la seduta del 5 ottobre a quota 0,2820 €, in ribasso del 2,69% rispetto alla seduta precedente.

Dopo il forte rialzo seguito alle speculazioni sul futuro della rete, le azioni Telecom Italia hanno preso a scendere e il futuro di breve potrebbe essere ancora al ribasso. Tuttavia, come si può vedere dal grafico, le quotazioni sono molto vicine a un punto di inversione, area 0,2689 €, dove la probabilità di inversione dovrebbe essere massima. Ecco, quindi, che il ribasso potrebbe avere vita breve.

