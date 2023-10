La discesa iniziata ad agosto subisce una brutta battuta di arresto con le azioni Fincantieri che accelerano al rialzo svettando nella classifica delle migliori Midcap di Piazza Affari. Tuttavia, è ancora troppo presto per gridare alla svolta rialzista. Infatti, gli ostacoli più duri da superare si ergono all’orizzonte e solo dopo il loro superamento i tori avranno ampi spazi per correre.

Le indicazioni degli analisti

I sei analisti che coprono il titolo Fincantieri hanno un rating neutrale. Al momento, quindi, non si sbilanciano su quello che potrebbe essere il futuro borsistico della società. Questa incertezza trova riscontro anche nel prezzo obiettivo medio a un anno. Come si vede dal grafico, infatti, la sottovalutazione è molto contenuta attestandosi intorno al 10%. L’unico dato confortante è che anche nello scenario più pessimistico le azioni Fincantieri risultano essere sottovalutate di poco più del 5%.

Le azioni Fincantieri accelerano al rialzo, ma il ribasso di lungo è ancora vivo e vegeto: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Fincantieri (MIL:FCT) ha chiuso la seduta del 26 ottobre a quota 0,4740 €, in rialzo dello 3,49% rispetto alla seduta precedente.

Come dicevamo all’inizio le quotazioni Fincantieri sono in una leggera, ma continua, caduta libera che va ormai avanti da mesi. Con il rialzo del 26 ottobre, non se ne registrava uno così importante da inizio agosto, le quotazioni hanno dato una bella prova di forza, ma non hanno ancora invertito la tendenza al rialzo.

Come si vede dal grafico, infatti, il livello chiave per le azioni Fincantieri passa per area 0,479 €. Questo livello, infatti, già qualche giorno fa aveva frenato la spinta rialzista. A questo punto, la sua rottura potrebbe favorire un allungo secondo lo scenario mostrato in figura.

I ribassisti, invece, potrebbero riprendere il controllo della tendenza in corso nel caso di chiusure giornaliere inferiori a 0,4626 €.

