A che età è andata a vivere da sola Melissa Satta, quando ha iniziato a guadagnare e che auto guida oggi

Ospite del programma Belve, l’ex velina racconta molti aneddoti riguardanti la sua vita e cerca di difendersi dalle accuse degli haters. Ma non solo. Anche le polemiche con le sue colleghe finiscono puntualmente nella conversazione. Ma lei continua ad avere un preciso punto di vista.

Sui social ha tanti followers e i suoi video sono tra i più visti nel web. Moda, trucchi, viaggi e gossip, tutto ciò che di meglio possiamo trovare in rete per avere visualizzazioni e seguito. Forse per questo attira spesso le gelosie della gente. Melissa Satta è in gran forma a Belve, il programma della Fagnani che cerca di mettere il dito nella piaga. Gli argomenti trattati sono tutti spigolosi. Dalla crisi di risultati del fidanzato Berrettini che i tifosi imputerebbero alla loro storia d’amore. Alle polemiche con la giornalista Paola Ferrari sulla cui amicizia conduttrice e showgirl ironizzano.

Melissa Satta da subito è stata molto invidiata per la sua bellezza e per il successo. Lei ha dichiarato di essere andata a vivere da sola a 18 anni. Era il periodo in cui entrava nella scuderia di Lele Mora, a cui seguì il fidanzamento con il tronista Daniele Interrante. Doveva essere solo un gioco, non si aspettava di diventare ricca e famosa. Ma Striscia la notizia era dietro l’angolo e la sua carriera ha subito preso il volo.

Giovane e famosa

A che età è andata a vivere da sola Melissa Satta? Aveva 18 anni, cosa rara per i giovani italiani. Eppure la fortuna aiuta gli audaci e quando si esce dalla comfort zone è più facile che qualcosa succeda. E infatti un anno dopo diventa velina a Striscia la Notizia, ruolo che ricopre fino al 2008. La sua carriera ha subito una svolta decisiva che la porterà a recitare nella fiction Il giudice Mastrangelo 2 e in Bastardi con Gerard Depardieu. Quindi diventerà il volto di Controcampo avvicinandosi all’ambito sportivo.

Da quel momento non ha più smesso di lavorare Melissa Satta che nel momento magico dei Social ha preso la palla al balzo e ha cominciato a postare contenuti di successo. Questo naturalmente ha avuto lati positivi e negativi. Il suo matrimonio con il calciatore Boateng ha fatto molto rumore, la coppia è stata una delle più belle del mondo del calcio negli ultimi anni. Lei ha documentato svariati momenti allegri e spensierati e quando c’è stata la rottura gli haters non si sono certo risparmiati. Le foto della Satta con Berrettini a Miami mentre fanno sport al mattino dopo che il tennista era stato eliminato nei primi turni del torneo hanno fatto il pieno di commenti. Difficile sapere se per un personaggio famoso sia più fastidioso leggere gli insulti o apprezzare i numeri da record che certi post sono in grado di fare.

A che età è andata a vivere da sola Melissa Satta e quali sono le sue scelte in fatto di auto

Anche la stampa ha sempre dato molta attenzione all’ex velina. Tanti scatti l’hanno vista impegnata con le auto, probabile che questa sia una sua passione. Fotografata mentre va in giro per Milano a fare delle commissioni, alcuni scatti che ci sono sul web la ritraggono all’autolavaggio mentre da una lucidata alla sua Mini Cooper. Molti si sarebbero aspettati un’auto super lussuosa. Ma lei preferisce girare per Milano con una un’auto grintosa, resistente e adatta al traffico.

Durante il suo precedente matrimonio con il calciatore Boateng sconfitto con la nazionale al mondiale brasiliano del 2014, la Satta aveva acquistato una Chevrolet Camaro d’epoca. Era il regalo per il suo amore che doveva riprendersi da una grande delusione sportiva. È probabile che il costo dell’auto non sia stato inferiore ai 30.000 euro. Questi modelli sono in vendita con prezzi che partono da 15.000 euro. Il prezzo giusto poi dipende dallo stato della macchina, dalle modifiche che sono state effettuare e da quanto il modello sia considerato raro.