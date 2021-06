Se la Storia ci insegna qualcosa, allora dobbiamo sapere che gli investimenti della Famiglia Agnelli hanno sempre portato a ottimi guadagni. Ciò spiega come la cassaforte di Famiglia abbia sempre avuto un andamento al rialzo in Borsa. Per il cassettista, quindi, le azioni EXOR rappresentano un ottimo strumento per investimenti di lungo periodo.

In questo momento ci sono diversi motivi per puntare su EXOR.

Il primo è chiaramente visibile dal grafico che mostra il confronto tra l’andamento di EXOR e Stellantis a partire dal 1 gennaio 2021. Notiamo subito come il titolo della casa automobilistica (controllato al 14,4% da EXOR) si sia apprezzato del 50,86%, mentre la holding di Famiglia solo del 5,86%.

Il secondo è legato alle raccomandazioni degli analisti che hanno un consenso medio comprare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 25%.

Il terzo motivo, e forse anche quello più interessante, è legato alla fondazione della EXOR Seeds. Questa società ha l’obiettivo di investire in start up early e late stage potenzialmente molto interessanti. A oggi la società ha investito in 42 aziende sparse per il Mondo.

Le azioni EXOR rappresentano un ottimo strumento per investimenti di lungo periodo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario EXOR (MIL:EXO) ha chiuso la seduta di contrattazioni del 11 giugno a quota 70,4 euro in ribasso dello 0,03% rispetto alla seduta precedente.

Nel lungo periodo la proiezione rialzista, sul settimanale, invece, il titolo si trova in una fase di stallo. Le quotazioni, infatti, sono da mesi bloccate all’interno del canale 66,7-72,3 euro. Una chiusura settimanale esterna potrebbe far scattare un forte movimento direzionale. Al rialzo l’obiettivo successivo si trova in area 87 euro (III obiettivo di prezzo). Al ribasso, invece, le quotazioni potrebbero spingersi fino in area 57,66 euro. Sotto questo livello il titolo potrebbe accelerare al ribasso.

Prima di concludere facciamo notare che nel lungo periodo il titolo potrebbe raggiungere la massima estensione rialzista in area 125 euro.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile

