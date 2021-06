Ebbene, soprattutto in estate il problema delle formiche è uno di quelli che ci attanaglia di più. Infatti, basta far cadere una briciola, che queste corrono a flotte invadendo i piccoli spazi. Sicchè, solitamente, per risolvere velocemente il problema, tendiamo a spruzzare disinfettanti e sostanze chimiche. Tuttavia, queste sostanze oltre ad essere controproducenti per la nostra salute producono un ulteriore danno. Infatti, uccidendo questi piccoli insetti lavoratori inficiamo il ruolo importante che essi hanno sul pianeta terra. Laboriose e costanti, infatti, le formiche: trasportano semi, migliorano la qualità del suolo e intervengono nel riciclaggio dei composti organici. Sicchè, considerata l’importanza delle formiche per il nostro ecosistema, dobbiamo ricorrere a questi rimedi naturali per riuscirle ad allontanare senza commettere l’imperdonabile azione di ammazzarle! Molti dei rimedi che indicheremo, sono normalmente presenti nelle nostre cucine.

I 7 rimedi naturali per allontanare le formiche

Ebbene, abbiamo 7 spezie che svolgono una funzione efficace al 100% contro lo stazionamento in casa delle formiche. Il primo rimedio, semplicissimo e banalissimo da utilizzare è il sale. Lo stesso, poi, rafforza il suo effetto deterrente se associato al pepe nero o al peperoncino. Va messo nelle zone più praticante dalle formiche, per almeno una settimana. Altro ingrediente molto utilizzato quotidianamente ed utile anche ad allontanare i piccoli nemici, è l’origano. In questo caso, basta preparare dei mucchietti di questa spezia e distribuirla in prossimità dei formicai. Al terzo posto come rimedio naturale contro le formiche, abbiamo i chiodi di garofano. Essi vanno collocati nei cassetti e mobili della cucina per tenerle lontane.

Altra spezia utile è la cannella, odiata dagli insetti in generale. Basta posizionare i bastoncini nei punti più critici della casa per ottenere l’effetto voluto. Il quinto rimedio naturale è la menta. Basta cospargerla sui davanzali, sulle finestre e sui balconi. Oppure, in alternativa, possiamo spruzzare qualche goccia di olio essenziale di menta misto ad acqua negli angoli della casa. Sesta spezia è l’alloro, anch’esso da posizionare all’interno dei mobili o sui ripiani dei pensili in cucina. Esso ha un’ottima durata come repellente naturale. Infine, possiamo utilizzare la paprika. Questa, come il sale, può essere sparsa qui e lì negli angoli della casa.

