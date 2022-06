Per abbellire il balcone con 2 piante fiorite belle come ortensie ma resistenti al sole basta riciclare un contenitore di plastica

Sono molte le persone che durante i periodi, ormai passati, delle chiusure hanno deciso di occuparsi di giardini e balconi. Alcuni si sono scoperti amanti del verde mentre altri hanno semplicemente continuato a coltivare la loro passione. Tra le piante più amate che possiamo curare in terra ma anche in vaso troviamo diverse varietà di ortensie ma anche rose e camelie. Oltre a queste, però, esistono innumerevoli tipologie di piante tutte con le loro particolarità ed esigenze. Non sempre è necessario spendere un mucchio di denaro in vasi e vasetti, spesso è sufficiente un contenitore di plastica. Oggi, infatti, si andrà a vedere come abbellire il terrazzo utilizzando una semplice bacinella da riempire con fiori di loto e ninfee.

Per preparare il laghetto casalingo sarà sufficiente procurarsi una bacinella in plastica con diametro di almeno 50 centimetri e bordi alti. All’interno della bacinella sistemare dei mattoni per formare una sorta di gradinata, della ghiaia sul fondo e, infine, l’acqua. Nel caso in cui non si avessero bacinelle o mattoni bisognerà recarsi in un garden center ben fornito dove acquistare una vasca apposita. All’interno della vasca, poi, si potranno coltivare fiori di loto ma anche le ninfee.

Fiore di loto e ninfee

Per abbellire il balcone con 2 piante fiorite meravigliose, possiamo iniziare con il fiore di loto. Una pianta che ben si adatta ad essere coltivata in stagni e laghetti. Una pianta che deve essere sistemata in una zona soleggiata e molto luminosa. Il fiore di loto potrà anche essere coltivato in vaso ma avrà bisogno di un terreno fangoso. In vaso sono fiori che andranno annaffiati a giorni alterni perché hanno bisogno di un substrato sempre umido. La concimazione, invece, potrà avvenire una volta al mese nel periodo vegetativo. Durante il periodo invernale potrà essere coperto con un telo in tessuto non tessuto, specialmente quando le temperature si fanno particolarmente rigide.

Le ninfee, invece, con le loro grandi foglie galleggianti sono ottime per abbellire qualsiasi vasca. Si consiglia di utilizzare ninfee nane che si svilupperanno meno rispetto alle altre e saranno perfette per una bacinella. Il rizoma andrà inserito in un terreno argilloso dove si svilupperà agevolmente. Controllare sempre che il livello dell’acqua si mantenga sufficiente e posizionare la ninfea in una zona luminosa. Per evitare il formarsi di alghe sarà, però, necessario sistemare nel contenitore anche delle piante ossigenanti come l’Elodea densa.

Zanzare

Durante il periodo estivo, tuttavia, anche il laghetto sulla nostra terrazza potrebbe attirare le temutissime zanzare. Per evitare questo si potranno inserire in acqua dei piccoli crostacei, i copepodi, ghiotti di larve di zanzara. In alternativa esistono delle soluzioni in commercio che impediranno alle larve di svilupparsi. Possiamo provare a chiedere ad un garden center o a un vivaio dove sapranno trovare la soluzione.

