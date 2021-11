Inflazione e rialzo dei tassi, queste le principali preoccupazioni per gli analisti nelle prossime settimane. Soprattutto sul versante statunitense dove la Federal Reserve, con ogni probabilità non solo dovrà rivedere, come annunciato, le sue politiche monetarie ma anche programmare le prossime decisioni sui tassi di interesse. Infatti il problema più importante in questo momento resta la road map da rispettare sul costo del denaro. Che si debbano rivedere i termini stabiliti è cosa ampiamente accettata da tutti gli osservatori. Quello che è argomento di discussione sono le modalità e le tempistiche.

Ad ogni modo, nonostante le tante incertezze alle spalle e ancora di più quelle all’orizzonte, il 2021 è stato un anno interessante per il mercato azionario. Discorso diverso, invece, per i prossimi mesi. Il 2022, infatti, si dimostra, a detta degli analisti,piuttosto ostico. Un primo indizio lo si sta avendo in questi giorni con il ritorno dei contagi sul fronte Covid. Un peggioramento della situazione potrebbe portare ad un’estensione dei vari lockdown. Senza contare quella stessa inflazione cui si è accennato in apertura.

Le azioni consigliate da Goldman Sachs per il prossimo 2022

Il cambio della guardia in ambito di politiche monetarie e la progressiva perdita del potere d’acquisto, rappresentano le possibili zavorre che potrebbero manifestarsi già nella prima metà dell’anno. Anche perchè alcuni settori, come quello tecnologico, potrebbero essere toccati dal prossimo rialzo dei tassi. Eppure proprio tra i tecnologici ci sono occasioni che meritano di essere prese in considerazione come, ad esempio, le azioni consigliate da Goldman Sachs per il prossimo 2022. Un nome , ad esempio, è Take-Two Interactive Software Inc.

Nel suo caso gli analisti stimano che l’azienda aumenterà le vendite del 39% nel prossimo anno. L’obiettivo di prezzo di $ Il target fissato da Goldman Sachs è di 233 dollari su un consensus che non va oltre i 214,56 dollari per azione.

Altro titolo che in pochi si aspetterebbero tra quelli consigliati per l’acquisto è Boeing. Le previsioni sulla crescita delle vendite parlano di un +57% nel 2022. Il target fissato da Goldman Sachs è di 305 dollari.