Al termine di una settimana tutta al rialzo tranne che per la seduta di venerdì 14 luglio, le azioni che si presentano in forma migliore alla partenza della nuova settimana di contrattazioni sono STMicroelectronics, Moncler e BPER Banca. Cerchiamo di capire quali potrebbero essere gli scenari probabili per questi titoli azionari.

Tra le azioni che si presentano in forma migliore alla partenza della nuova settimana di contrattazioni. STMicroelectronics è sicuramente

Il titolo STMicroelectronics (MIL:STM) ha chiuso la seduta del 14 luglio a quota 47,325 €, in rialzo dello 0,38% rispetto alla seduta precedente.

Lo strappo al rialzo del titolo italo-francese del 12 luglio ha impresso una forte accelerazione al rialzo determinando una svolta rialzista. Come si vede dal grafico, infatti, la tendenza in corso è rialzista e le quotazioni hanno superato la resistenza in area 46,73 € aprendo le porte allo sviluppo del rialzo secondo lo scenario mostrato in figura.

I ribassisti, invece, potrebbero prendere il controllo della tendenza in corso nel caso di chiusure giornaliere inferiori a 46,73 €.

Rialzo in corso, ma attenzione alla tenuta delle resistenze: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Moncler (MIL:MONC) ha chiuso la seduta del 14 luglio in ribasso dello 0,15% rispetto alla seduta precedente a quota 65,90 €.

La tendenza in corso è rialzista e potrebbe portare a una performance di circa il 40%. Al momento, però, c’è un ostacolo molto difficile in area 68,02 € che già in passato ha frenato l’ascesa delle quotazioni. Questo livello, quindi, potrebbe rappresentare la cartina di tornasole per il rialzo in corso.

I ribassisti, invece, potrebbero prendere il sopravvento nel caso di chiusure giornaliere inferiori a 63,47 €.

È interessante notare che era da oltre 2 mesi che non si registravano tre sedute consecutive al rialzo.

Ribasso in arrivo per le azioni BPER Banca?

Il titolo BPER Banca (MIL:BPE) ha chiuso la seduta del 14 luglio in area 2,913 €, in rialzo dello 0,82% rispetto alla seduta precedente.

Dopo cinque sedute consecutive al rialzo, le quotazioni di BPER Banca hanno subito la forza della resistenza in area 2,949 €. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni ne sono state respinte dando un segnale molto ribassista.

Il superamento di questo livello potrebbe aprire le porte a una nuova accelerazione rialzista secondo lo scenario indicato in figura.

