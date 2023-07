Come guadagnare di più adesso con i conti deposito dopo l’ultimo aumento dei tassi? 

I conti deposito a 5 anni sono diventati più convenienti dopo l’ultimo rialzo dei tassi della BCE. Ecco quanto si potrebbe guadagnare investendo oggi dei soldi fermi sul conto corrente.

Un conto deposito è un prodotto finanziario che ti permette di depositare una somma di denaro per un periodo di tempo prestabilito, ottenendo in cambio un interesse. Si tratta di un investimento sicuro e garantito, perché coperto dal Fondo interbancario di tutela dei depositi fino a 100.000 euro per cliente. Inoltre, puoi scegliere tra diverse tipologie di conti deposito, in base alla durata, alla liquidità e alla modalità di pagamento degli interessi. Quindi, come guadagnare di più adesso con i conti di deposito? Scopriamolo.

Perché a 5 anni sono diventati più convenienti

I conti deposito a 5 anni sono tra i più remunerativi sul mercato, in quanto offrono tassi di interesse più elevati rispetto ai conti deposito a breve termine. Questo perché, investendo per un periodo più lungo, rinunci a una parte della liquidità per un maggiore arco temporale. In genere più il rimborso è lontano nel tempo e maggiore è il rendimento annuo offerto.

Dopo l’ultimo rialzo dei tassi della Banca Centrale Europea (BCE) avvenuto a giugno 2023, i rendimenti del mercato monetario sono cresciuti di conseguenza. Così alcuni istituti bancari hanno adeguato la remunerazione dei loro conti deposito compresi quelli a 5 anni, rendendoli ancora più vantaggiosi.

A chi conviene aprire un conto deposito a 5 anni

Un conto deposito a 5 anni è adatto a chi non ha bisogno di disporre del proprio denaro nel breve periodo. Si tratta di un investimento a medio-lungo termine che richiede una certa pianificazione e una buona conoscenza delle proprie esigenze finanziarie.

Un conto deposito a 5 anni può essere una buona soluzione per diversificare il proprio portafoglio, proteggere il proprio capitale dall’inflazione. L’investimento in questo strumento per un tempo così lungo permette, però, di ottenere una rendita finale elevata.

Perché investire oggi in un conto deposito a 5 anni

Investire oggi in un conto deposito a 5 anni può essere una mossa strategica per sfruttare il momento favorevole del mercato. Infatti, con il rialzo dei tassi della BCE, i rendimenti dei conti deposito a 5 anni sono aumentati e toccando i massimi degli ultimi 10 anni. Inoltre le banche per attrarre i risparmiatori tendono a offrire condizioni più competitive.

Quindi, analizzando le varie offerte sul mercato, che per altro si aggiornano regolarmente, è possibile scoprire quale banca offre il rendimento più elevato. Oggi chi investe in un conto deposito a 5 anni, può bloccare un tasso di interesse vantaggioso e garantito per 60 mesi.

Come guadagnare di più con il conto deposito a 5 anni dal tasso più elevato

Quanto rende adesso il migliore conto di deposito? Ipotizziamo di investire 10.000 euro e facciamo una simulazione di investimento in un conto deposito a 5 anni. Al momento, il conto deposito con durata quinquennale con il tasso più elevato sul mercato garantisce un rendimento lordo annuo del 5%.

Questo significa che se investi oggi 10.000 euro in questo conto deposito, al termine dei 5 anni riceverai 11.747 euro netti. Si tratta di un guadagno netto di 1.747 euro in totale, che non è male considerando la sicurezza e la semplicità di questo investimento. Quindi potrebbe essere un’ottima soluzione per adottare una adeguata diversificazione degli investimenti.