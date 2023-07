Siamo giunti molto vicino alla data di setup annuale del 4 agosto, e intorno a essa dovrebbe formarsi un massimo rilevante, prima di lasciare spazio a un ritracciamento di circa un mese e di diversi punti percentuali. Nel breve invece cosa attendere? Ci sono alcuni oscillatori proprietari leggermente in eccesso, ma sembrano essere vicini a un nuovo segnale di acquisto. A Wall Street si prepara un aggiustamento tecnico o si parte forte al rialzo? Cercheremo nei prossimi paragrafi di dare una risposta abbastanza attendibile e con le probabilità a favore.

Lo scenario settimanale

Il ritracciamento che è iniziato a ridosso di venerdì come può essere qualificato? Sono state toccate delle resistenze di breve termine, e dopo questo segnale si è assistito a un ridimensionamento dei prezzi. Al momento il segnale non è ribassista ma nemmeno rialzista, e per questo motivo presteremo molta attenzione ai movimenti che si verificheranno fra oggi e domani, e poi a quello che accadrà il 20 luglio.

Quindi, da come si uscirà da domani, i prezzi dispiegheranno effetti almeno fino a giovedì.

A Wall Street si prepara un aggiustamento tecnico o si parte forte al rialzo? I livelli di conferma o meno

La seduta di contrattazione del 14 luglio si è chiusa con un ritracciamento e ai seguenti prezzi:

Dow Jones

34.509,04

Nasdaq C.

14.113,70

S&P500

4.505,42.

La giornata odierna sembra decisiva per il breve termine: cosa accadrà? L’attenzione come sempre andrà posta sui livelli di supporti e resistenza.

Cosa farà continuare il ritracciamento

Chiusure giornaliere inferiori ai seguenti supporti:

Dow Jones

34.425

Nasdaq C.

14.081

S&P500

4.499

Un ritracciamento di qualche giorno sarebbe compatibile con il nostro scenario che vede la formazione di un massimo intorno al 4 agosto. La probabilità è calcolata molto bassa che inizi oggi una vera è propria correzione in tempo e in prezzo.

Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni.

Lettura consigliata

