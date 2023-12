Per le azioni Pirelli il 2023 non è stato un anno particolarmente brillante, rispetto all’andamento medio del Ftse Mib, che vedrà le quotazioni chiudere con un rialzo di poco superiore al 20%. Eppure questi ultimi mesi dell’anno stanno vedendo realizzata una costruzione rialzista che potrebbe portare a interessanti guadagni anche nel prossimo anno. Siamo, quindi, in presenza di azioni che potrebbero esplodere al rialzo nel corso del 2024.

Una panoramica sul titolo azionario

Un aspetto che rende interessante il titolo Pirelli è quello legato al rendimento del suo dividendo che al momento si aggira intorno al 4%.D’altra parte è andato crescendo nel corso degli anni senza che il payout aumentasse. Quest’ultima variabile, infatti, è molto importante per capire la sostenibilità del dividendo. Nel caso specifico di Pirelli vediamo come si mantenga intorno al 50%, un livello molto buono.

La società, poi, gode di interessanti multipli degli utili. Con un rapporto prezzo/utili di 10,45 per 2023 e di 9,73 per 2024, infatti, la società è tra le più economiche sul mercato. Inoltre, il prezzo dell’azienda rispetto al valore netto contabile fa apparire l’azione come relativamente economica. Infine, il rapporto prezzo su fatturato è inferiore a 1x esprimendo un’interessante sottovalutazione.

I sedici analisti che coprono Pirelli hanno un giudizio medio “Compra” con nessuno che abbia un rating inferiore a “Mantieni”. Globalmente, quindi, la view sul titolo è molto buona. Questa visione è confermata dal prezzo obiettivo medio a un anno che esprime una sottovalutazione di circa il 12%.

Azioni che potrebbero esplodere al rialzo nel corso del 2024: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Pirelli (MIL:PRC) ha chiuso la seduta del 28 dicembre in area 4,923 €, con un rialzo dell’1,13% rispetto alla seduta precedente.

La tendenza in corso è rialzista e, a differenza di quanto accaduto in passato, è riuscita a rompere la forte resistenza in area 4,789 €. Oltre questo livello il rialzo potrebbe proseguire secondo lo scenario mostrato in figura.

I ribassisti, invece, potrebbero prendere il sopravvento nel caso di chiusure settimanali inferiori a 4,789 €.

