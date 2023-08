Brutta battuta di arresto per Unipol, ma non tutto è perduto-Foto da pexels.com

Al termine di una seduta tutto sommato tranquilla che ha visto il Ftse Mib guadagnare lo 0,24%, spicca il ribasso di oltre il 4% che ha colpito il titolo Unipol. Solo loro, infatti, le azioni che hanno fatto perdere più soldi sul Ftse Mib al termine della seduta del 23 agosto. Perché c’è stato questo sell off sul titolo? Quali conseguenze potrebbe avere?

Le raccomandazioni degli analisti e la causa delle vendite

A scatenare il ribasso sul titolo sono stati gli analisti di Kepler Cheuvreux hanno peggiorato il giudizio sul titolo della compagnia assicurativa, portandolo da “Buy” (acquistare) a “Hold” (mantenere). Inoltre, hanno anche abbassato il target price portandolo da 6,35 € a 5,6 €. Un brusco e pesante taglio se si pensa che fino a questa revisione il prezzo obiettivo medio di Unipol, ottenuto considerando la media di 6 analisti, era pari a 6,4 € per una potenziale sottovalutazione di circa il 30%.

Il dividendo di Unipol rappresenta un eccezionale punto di forza per il titolo

Il dividendo rappresenta uno dei principali punti di forza di Unipol. Negli ultimi tre anni ha distribuito cedole con rendimento superiore al 6% e anche in futuro le attese sono per rendimento su questi livelli. L’aspetto importante, però, che va sottolineato è quello legato al payout. Come si vede dalla tabella riportata qui di seguito, infatti, parliamo di un payout inferiore al 40%. Ciò vuol dire che ci sono ampi margini per mantenere una cedola così importante anche nei prossimi anni.

Le azioni che hanno fatto perdere più soldi sul Ftse Mib: le indicazioni dell’analisi grafica sul titolo Unipol

Il titolo Unipol (MIL:UNI) ha chiuso la seduta del 23 agosto in ribasso del 4,11% rispetto alla seduta precedente, a quota 4,998 €.

La proiezione in corso è ribassista, ma, almeno per il momento, il ribasso si è fermato sull’importante supporto in area 4,978 €. La mancata tenuta di questo livello potrebbe favorire un’accelerazione ribassista secondo lo scenario mostrato in figura. Viceversa, la sua tenuta potrebbe favorire una nuova ripartenza al rialzo.

Letture consigliate

Come trasformare 1.000 euro in una piccola fortuna per i tuoi figli o nipoti

Hai mai pensato che sul tuo soffitto c’è un valore che stai trascurando? I lampadari vintage o di antiquariato valgono 6.000 euro