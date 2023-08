Come trasformare 1.000 euro in una piccola fortuna per i tuoi figli o nipoti

Il Buono fruttifero postale per minori può trasformarsi in una miniera d’oro. Anche investendo pochissimi soldi, questo strumento di risparmio permette di regalare figli o nipoti un investimento sicuro e redditizio.

Se stai pensando di fare un regalo speciale ai tuoi figli o ai nipoti, magari in occasione di un compleanno o di un battesimo, c’è un’opzione che forse non conosci. Le Poste italiane hanno pensato a uno strumento che permetta di accumulare un capitale importante per un bambino. Il Buono fruttifero postale per minori permette di accumulare nel tempo un capitale importante anche partendo da un piccolo investimento. Ecco come garantire al proprio figlio o nipote una piccola fortuna al compimento del 18° anno di età anche con solo 1.000 euro.

Cos’è il Buono fruttifero postale per minori

Il Buono fruttifero postale per minori è uno strumento di risparmio dedicato ai bambini e ai ragazzi fino a 18 anni. Lo puoi sottoscrivere presso qualsiasi ufficio postale o online tramite il sito di Poste Italiane. Si tratta di un titolo nominativo, non trasferibile e non negoziabile, che ha una durata variabile da 1 anno a 18 anni. Questo prodott offre un rendimento garantito e crescente nel tempo. Il capitale investito è protetto dallo Stato attraverso la società Cassa depositi e prestiti, come tutti i prodotti postali di investimento.

Quali sono i requisiti per sottoscrivere il Buono fruttifero postale per minori

Per sottoscrivere il Buono fruttifero postale per minori, devi essere maggiorenne e avere la disponibilità o la rappresentanza legale del minore beneficiario. Puoi investire una somma minima di 50 euro e una massima di 50.000 euro per ogni minore. La data di scadenza del Buono fruttifero, deve coincidere con il compleanno del minore al compimento dei 18 anni. Puoi anche scegliere se investire nel Buono in un’unica soluzione o in più versamenti mensili.

Quanto rende adesso il Buono fruttifero per minori

Il rendimento del Buono fruttifero postale per minori dipende dalla durata dell’investimento e dal tasso di interesse applicato. Al momento della stesura dell’articolo i rendimenti partono dal 2,5% per il primo anno per poi arrivare al 4,5% del 18esimo anno. Inoltre, il Buono fruttifero postale per minori gode di una tassazione agevolata del 12,50% sulle rendite e di un’esenzione dall’imposta di successione. Ma quanto può rendere a scadenza un investimento di 1.000 euro? Naturalmente dipende dagli anni della durata dell’investimento. Facciamo qualche simulazione.

Come trasformare 1.000 euro con il Buono fruttifero per minori

Immaginiamo di sottoscrivere il Buono fruttifero postale per minori per un bambino di 5 anni, quindi nato nel 2018. Quando il bambino compirà 18 anni, quindi tra 13 anni, i 1.000 euro saranno diventati di 1.581 euro, con un rendimento totale del 58% al netto della imposizione fiscale.

Adesso immaginiamo di sottoscrivere il Buono fruttifero postale per minori per un ragazzo di 10 anni. La durata dell’investimento sarà, perciò di 8 anni. Quando il bambino compirà 18 anni, i 1.000 euro saranno diventati di 1.277 euro. Il rendimento totale sarà del 27% circa, al netto della imposizione fiscale.

Il capitale cresce con piccoli investimenti nel tempo

E cosa accade se investiamo 1.000 euro al momento della nascita? L’investimento durerà 18 anni. Quindi immaginando di investire oggi 1.000 euro per un bimbo di pochi mesi, quanto si ricaverà tra 18 anni? A luglio del 2041 i 1.000 euro saranno più che raddoppiati, trasformandosi in 2.043 euro.

Abbiamo scoperto come trasformare 1.000 euro in oltre 2.000 euro. Naturalmente questa cifra potrebbe crescere se vengono versati regolarmente dei soldi, per esempio 100 euro o 200 euro ogni compleanno. Oppure 100 euro ogni 3 o 4 mesi. In questo modo il Buono fruttifero postale potrebbe diventare un salvadanaio redditizio per il futuro del bambino.