Il percorso rialzista di Saras nel corso dell’ultimo anno è stato prontamente anticipato sulle nostre pagine. A gennaio del 2022, infatti, scrivevamo un articolo dal titolo La forza del petrolio potrebbe dare la spinta giusta al titolo Saras e farlo decollare al rialzo. In quel periodo il titolo quotava in area 0,57 euro e avevamo dato come target massimo area 1,4 euro. Nei mesi successivi le quotazioni di Saras sono arrivate a toccare area 1,5, quasi triplicando il loro valore nel giugno del 2022, facendo di Saras il migliore titolo dell’anno tra quelli con capitalizzazione superiore ai 500 milioni di euro.

Da questa area di massimo, però, è iniziato un percorso ribassista che ha portato a una discesa di oltre il 30% rispetto ai massimi di giugno. Come vedremo nel prossimo paragrafo, potrebbero essersi create le condizioni per una ripartenza al rialzo con obiettivi superiori ai massimi annuali.

La valutazione del titolo sulla base dei suoi fondamentali

Qualunque sia il criterio, basato sull’analisi classica dei dati di bilancio, che utilizzi i multipli di mercato, scopriamo che le azioni Saras sono sottovalutate. Di particolare interesse, poi, è il rapporto prezzo su fatturato. Il titolo, infatti, ha un livello di valutazione molto basso, con un valore aziendale stimato in 0,07 volte il suo fatturato. Se, invece, si considera il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, si scopre che Saras è sopravvalutato di circa il 14%.

Secondo quanto riportato su riviste specializzate, gli analisti che coprono il titolo hanno un prezzo obiettivo medio a un anno che esprime una sottovalutazione del 60% circa. La dispersione tra le varie raccomandazioni, però, è molto grande essendo del 20%.

Secondo l’analisi grafica il migliore titolo dell’anno potrebbe presto ripartire al rialzo

Le azioni Saras (MIL:SRS) hanno chiuso la seduta del 13 ottobre in rialzo del 2,83% rispetto alla seduta precedente, a quota 0,975 euro.

Dopo che la discesa, tra alti e bassi, dai massimi di giugno ha portato a un ribasso di oltre il 30%, le quotazioni di Saras potrebbero avere trovato una buona base dalla quale ripartire. Come si vede dal grafico, infatti, la proiezione in corso è rialzista (linea tratteggiata), ma non sembra avere ancora dato lo strappo decisivo al rialzo. Una forte indicazione in tal senso potrebbe arrivare da una chiusura giornaliera superiore a 1,0209 euro. In questo caso potrebbero aprirsi le porte a un rialzo verso l’obiettivo più probabile in area 1,1433 euro. A seguire, poi, gli altri obiettivi indicati in figura dalla linea tratteggiata.

Qualora, invece, dovesse cedere il supporto in area 0,8339 euro, allora prenderebbe il sopravvento la proiezione ribassista indicata in figura dalla linea tratteggiata il cui obiettivo più probabile potrebbe andare a collocarsi in area 0,5 euro.