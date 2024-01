Dopo l’ultima chiusura, le azioni A2A potrebbero essere in procinto di accelerare al ribasso. Questi sono i livelli da monitorare con attenzione.

Perché comprare le azioni A2A

Il titolo presenta un attraente rapporto prezzo/utili di 10,32 per l’esercizio in corso e 10,47 per il 2024, riflettendo valutazioni molto vantaggiose in termini di multipli di guadagno. La valutazione del titolo nel 2023, a 0,5 volte il suo fatturato, è notevolmente interessante rispetto ad altre società quotate, posizionandosi come un investimento potenzialmente conveniente. La società si distingue anche per i rendimenti con aspettative di dividendo relativamente elevati, circa 5%, attrattiva per gli investitori orientati al reddito. Gli analisti mostrano un ottimismo evidente sulle prospettive di fatturato, con recenti revisioni al rialzo delle stime sull’evoluzione dell’attività. Inoltre, negli ultimi 12 mesi, gli analisti hanno significativamente aumentato le previsioni di redditività per i prossimi esercizi, mentre nei recenti 4 mesi, la società ha beneficiato di consistenti correzioni degli utili, anch’essi rivisti al rialzo in misura significativa. La tendenza positiva continua con un consistente aumento del prezzo obiettivo medio, suggerendo un’ampia fiducia nel potenziale di crescita della società. La buona visibilità relativa all’attività del gruppo è evidenziata dalla concordanza tra le stime degli analisti, garantendo una solidità nella valutazione complessiva dell’azienda.

Perché non comprarle

Nonostante i punti di forza, ci sono alcune preoccupazioni da considerare. Le previsioni di Standard & Poor’s indicano prospettive di crescita del fatturato dell’azienda nei prossimi anni considerate molto basse, un elemento che potrebbe influire negativamente sull’appetibilità del titolo. Inoltre, la redditività dell’azienda, al netto di interessi, tasse, svalutazioni e ammortamenti, mostra margini fragili, sollevando interrogativi sulla sostenibilità delle performance finanziarie. I margini generati dalla società sono relativamente bassi, rappresentando un potenziale punto di debolezza. Inoltre, l’opinione complessiva degli analisti, nel corso degli ultimi quattro mesi, ha subito un deterioramento significativo, indicando una crescente preoccupazione nel consensus del settore. Questi fattori, se non affrontati, potrebbero influire negativamente sulla percezione complessiva degli investitori e sulla performance futura del titolo.

Le azioni A2A potrebbero essere in procinto di accelerare al ribasso: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo A2A (MIL:A2A) ha chiuso la seduta del 11 gennaio a quota 1,8625 €, in ribasso del 2,876% rispetto alla chiusura della seduta precedente.

La brutta chiusura ribassista potrebbe provocare un’accelerazione al ribasso qualora dovesse cedere il supporto chiave in area 1,8543 €. In questo caso le quotazioni potrebbero accelerare al ribasso secondo lo scenario mostrato in figura.

I rialzisti, invece, potrebbero prendere il sopravvento nel caso di chiusure giornaliere superiori a 2 €.

