Vuoi investire sul mercato azionario? Ecco delle azioni con dividendi che potrebbe essere conveniente acquistare in questo momento e tenere nel corso di questo 2024.

Chi vuole investire nel mercato azionario dovrebbe valutare di farlo in azioni con dividendi, che garantiscono periodicamente una parte dell’utile netto dell’esercizio annuale. Pertanto, chi le ha nel proprio portafoglio ha diritto ad un flusso di reddito regolare.

In poche parole, i dividendi garantiscono ulteriori entrate oltre a rappresentare un segnale di salute finanziaria delle aziende in cui si investe.

2 azioni con dividendi da avere nel portafoglio durante questo 2024

Il portale Doveinvestire ha indicato alcune delle migliori azioni con dividendi che potrebbe essere conveniente acquistare nel corso di quest’anno. Scopriamo quali sono i titoli azionari che garantiscono dei buoni rendimenti e su cui puntare in virtù della solidità delle loro performance.

Verizon Communication (VZ)

Si tratta di un’azienda leader nel settore delle telecomunicazioni, che garantisce un rendimento del dividendo del 6,8% e che potrebbe essere soggetta ad una crescita sostenuta nel lungo termine. Quindi, potrebbe rivelarsi un’opzione molto solida per chi ha intenzione di investire sull’azionario.

Broadcom (AVGO)

Stavolta parliamo invece di un’azienda molto importante per il settore dei semiconduttori e del software infrastrutturale, le cui acquisizioni mirate e la costante innovazione la rendono un potenziale ottimo investimento. Un altro fattore che la rende molto interessante è l’attenzione alle nuove tecnologie e in particolare ad un mondo in via di sviluppo come è quello dell’intelligenza Artificiale.

Il rendimento del dividendo di queste azioni è del 2%. Secondo il portale Doveinstire, questo titolo è l’ideale per quegli investitori che cercano un titolo azionario buon mix tra crescita e stabilità.

Quindi, ecco 2 azioni con dividendi che potrebbe essere conveniente avere nel portafoglio se si vuole investire nell’azionario durante questo nuovo anno.

