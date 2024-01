Cosa devono aspettarsi gli investitori nei prossimi mesi? Le previsioni di T. Rowe Price

Cosa devono aspettarsi gli investitori per i prossimi mesi - Foto da pexels.com

Gli investitori sono in attesa di una recessione globale che continua a tardare a dispetto delle previsioni. In questa situazione, quali sono le previsioni per i prossimi mesi? Scopriamo il punto di vista degli analisti di T. Rowe Price.

L’anno nuovo è cominciato, ma quali novità porterà? Tra l’aumento dei tassi avvenuto nel 2023 e l’attesa della loro diminuzione e una recessione che sembra tardare ad arrivare, molti sono i temi che creano grattacapi agli analisti di tutto il Mondo.

Scopriamo quali sono le previsioni per il 2024 degli analisti di T. Rowe Price.

Cosa devono aspettarsi gli investitori nei prossimi mesi?

Prima di tutto, partiamo dalla situazione dell’Europa. Per T. Rowe Price, questa sembra destinata a subire una crescita stagnante all’inizio di quest’anno. Ci sarà una ripresa? A dire degli analisti sì, ma soltanto nella seconda metà dell’anno.

L’aumento del potenziale di crescita della volatilità del mercato

L’Europa, gli Stati Uniti e il Giappone si trovano in fasi diverse dell’equilibrio tra crescita e inflazione. Quindi, la Fed, la BCE e la Banca del Giappone perseguiranno forse politiche monetarie sempre diverse nel 2024. La conseguenza? L’aumento del potenziale di crescita della volatilità del mercato.

Ulteriore volatilità potrebbe anche essere causata dalla traballante situazione geopolitica dovuta ai conflitti in medio Oriente o in Ucraina, qualora questi dovessero causare una ripresa dei prezzi di energia.

I tassi elevati e l’economia statunitense

L’incognita legata ai tassi di interesse reali (al netto dell’inflazione) superiori al 2% è il modo in cui questi si manifesteranno sul mercato. A detta degli analisti di T. Rowe Price, questi non uccideranno l’economia statunitense. Infatti, questi sottolineano che i tassi sono sì, alti rispetto al periodo successivo alla crisi finanziaria globale, ma non rispetto alla storia del mercato dei capitali.

Concludono, infine, affermando che un’inflazione vischiosa si è mostrata storicamente positiva per gli utili e che il tasso sui Fed funds ha superato il 5% per molto tempo, senza creare grossi problemi ai mercati azionari. Ecco, quindi, cosa devono aspettarsi gli investitori nei prossimi mesi secondo gli analisti di T. Rowe Price.

