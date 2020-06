Sono comodissime le app per dimagrire. Si consultano sul telefono in ogni momento e ce ne sono di tutti i tipi, dai semplici diari alimentari ai personal trainer virtuali. Le app dedicate al fitness per tornare in linea o rimodellare il corpo sono tantissime e non tutte sono efficaci. La versione basic è quasi sempre free, il download dura mediamente una decina di minuti. Ma le versioni premium variano di molto, alcune costano 3 euro alla settimana, altre arrivano a quasi 10 euro al mese. Ecco quali sono le più scaricate e le più convenienti, oltre che le migliori dal punto di vista degli esperti della scuola di specializzazione di Medicina dello Sport dell’Università di Milano.

Melarossa, gratuita con dieta e ricette

Gratuita per una settimana e poi con abbonamento mensile di poco inferiore ai 3 euro. Download di 4 minuti: suggerisce dieta e ricette. Supervisionata dalla Società Italiana di Scienza dell’Alimentazione, aiuta a costruire una dieta personalizzata. Tiene traccia dei progressi.

Perdipeso, con i video

Tra le più scaricate di Google Play, con 10 minuti di download, versione base gratuita e Premium a 9,99 euro. Video , animazioni per i piani di allenamento e programmi dieta. La versione premium permette di inserire dati e obiettivi di allenamento.

Lifesum, da condividere con gli amici

Versione base gratuita, dowload 10 minuti, condivisione dei progressi con gli amici. E’ basata sui consigli della nutrizionista svedese Frida Harju ed è ricca di contenuti nella versione premium che costa meno di 3,50 euro al mese. °Conta le calorie, pianifica la dieta, suggerisce video ricette, alimentazione, idratazione. Monitora l’attività fisica e permette di inserire i propri alimenti preferiti.

Lose it! Per ripassare l’inglese

Una app che permette di ripassare l’inglese. Calcola il fabbisogno calorico giornaliero, monitora la dieta e le calorie bruciate. Raccoglie foto e info sugli alimenti. Traccia l’esercizio fisico durante la giornata. Download 10 minuti. Versione basic gratuita, poi 3,67 euro al mese. Si possono aggiungere gli amici e condividere l’esperienza in team.

Le app per dimagrire

Tra le app per dimagrire più scaricate, anche questa che fornisce un programma di allenamento personalizzato, aggiusta il piano in base ai feedback. Download 10 minuti, versione basic gratuita, versone premium 9,99 euro. Condivisione di percorsi e di progressi con le amiche.