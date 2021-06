Le 7 cose assolutamente da non fare dopo una scottatura solare

Le scottature solari vanno evitate per salvaguardare il benessere della nostra pelle. Può capitare però di esporsi al sole diretto per troppo tempo e senza aver fornito alla pelle una protezione adeguata. Il risultato è pelle scottata, bruciore e dolore. Abbiamo già visto dopo quanto passano le scottature e alcuni rimedi per l’ustione. Concentriamoci oggi sulle 7 cose assolutamente da non fare dopo una scottatura solare.

Non indossare abiti attillati

Dopo una scottatura solare, la pelle ha bisogno di respirare. Il corpo reagisce al trauma aumentando il flusso sanguigno nell’area interessata per aiutare la guarigione della pelle. Ciò si traduce in arrossamento, calore e infiammazione. Indossare abiti attillati potrebbe addirittura irritare ulteriormente la pelle fino a provocare vesciche.

Non usare l’aloe con la vaselina

L’aloe vera, grazie alle sue proprietà antinfiammatorie, è ottima sulla pelle dopo una scottatura solare. L’unico accorgimento da tenere a mente, nell’acquisto di creme a base di aloe vera, è di evitare la presenza della vaselina. La vaselina, infatti, non lascia fuoriuscire il calore.

Non dimenticare di idratare il corpo

Ricordiamoci sempre di assumere più liquidi possibile. Le ustioni fanno molto di più che causare semplicemente dolore. In effetti, tutte le ustioni attirano i liquidi verso la pelle e lontano dal resto del corpo. Quindi assicuriamoci di bere acqua extra, succhi di frutta e bevande energetiche per almeno un paio di giorni.

Non coprire l’ustione con il trucco

Una cosa sicuramente da non fare dopo aver preso una scottatura solare è coprirla con il trucco. La pelle, infatti, ha bisogno di respirare. L’utilizzo di pennelli o spugne per il fondotinta sporchi, oltretutto, aumenterà solo il rischio di infezione o reazione allergica.

Non spellare o graffiare la pelle

La desquamazione è parte del processo di guarigione ed è importante non interferirvi. Dobbiamo lasciare che la pelle vecchia cada naturalmente. Possiamo soltanto idratarla generosamente. Questo aiuterà la pelle a esfoliare in modo naturale e uniforme.

Non far scoppiare le vesciche

Mai scoppiare le vesciche. Quella bolla tanto antiestetica sulla pelle ha uno scopo molto importante: proteggere la ferita. Se una vescica dovesse essere particolarmente dolorosa, applicare una crema a base di aloe vera.

Non esfoliare la pelle ancora irritata

I prodotti esfolianti contengono solitamente acido glicolico, retinoidi o acido salicilico. Questi sono dannosi per la pelle quando si trova in uno stato vulnerabile. Una volta che la pelle ha smesso di desquamarsi, meglio aspettare circa tre giorni prima di utilizzare uno di questi prodotti.

Abbiamo visto gli accorgimenti da tenere per non peggiorare la situazione quando la nostra pelle è stata scottata dal sole. In caso di forti infiammazioni, potremmo pensare di prendere un antinfiammatorio, previo consulto col proprio medico di famiglia. Teniamo presente che il trattamento immediato delle scottature solari è importante. Se necessario, non aspettiamo quindi troppo a lungo prima di prendere il farmaco, altrimenti la sua efficacia sarà minore. Rivolgiamoci sempre al medico o al farmacista per indicazioni sulla scelta degli antinfiammatori giusti.

Un ultimo consiglio. Naturalmente dovremmo evitare di esporre la pelle arrossata per troppo tempo alla luce diretta del sole. Se proprio non possiamo farne a meno, assicuriamoci di applicare la giusta protezione solare prima di uscire.