Per essere sempre fresche e profumate è importante utilizzare prodotti sani e naturali per la traspirazione. Anche se in commercio si trovano numerosi deodoranti, ecco come possiamo produrne uno da sole in casa.

L’ingrediente base e incredibile è un olio multiuso per fare un deodorante solido fai da te originale ed efficace.

Preparazione per il deodorante solido

Procuriamoci i seguenti ingredienti:

13 g di olio vergine di cocco;

19 g di burro di karité;

10 g di bicarbonato di sodio;

10 gocce di olio essenziale di palmarosa;

1 g di propoli;

7 g di amido di mais.

Cominciamo a preparare il composto pesando l’olio di cocco e il burro di karité. Mischiamoli bene utilizzando un cucchiaio per addolcire il burro.

Un olio multiuso per fare un deodorante solido fai da te

In seguito, aggiungiamo l’amido di mais, il bicarbonato di sodio e il propoli che apporta una funzione antibatterica. Mischiamo il composto ottenuto con quello precedente. Aggiungiamo infine le gocce di oli essenziali e poi mischiamo nuovamente. Conserviamo il tutto in un piccolo barattolino di vetro e lasciamo raffreddare due ore in frigo.

L’olio di cocco è un vero olio multiuso per fare un deodorante solido fai da te. Dopo aver atteso le due ore il deodorante è pronto da usare. Se ci sembra necessario possiamo lasciarlo ancora un’ora in frigo e possiamo eventualmente aggiungere delle gocce di vitamina E (tocoferolo) per conservare l’olio.

Conviene in generale preparare il deodorante ogni mese per fare in modo che i principi attivi rimangano freschi e intatti e quindi più efficaci. Seguendo il processo indicato sopra non avremo bisogno di aggiungere per forza la vitamina E per conservare a lungo il nostro prodotto.

Approfondimento

Scopriamo tutti i benefici dell’olio di cocco che oltre ad essere un super alimento per cucinare buonissime ricette è un ottimo alleato per prevenire e curare le micosi