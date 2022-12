Le 5 migliori tisane digestive per combattere il gonfiore dovuto alle abbuffate delle feste

Le 5 migliori tisane digestive per combattere il gonfiore-proiezionidiborsa.it

Non si scappa dai problemi digestivi e gastrointestinali durante le feste. Le abbuffate sono quasi sicure nei giorni di festa, ma ecco alcune tisane che potrebbero garantire un aiuto prezioso.

Prima di Natale e prima di Capodanno c’è sempre grande tensione e grande fermento per la preparazione. Questa può riguardare un viaggio, ma per la maggior parte delle persone significa cucinare e accogliere ospiti in casa.

Si cerca di dare il meglio uscendo un po’ dalle proprie abitudini, perfezionando i cibi che fanno parte della tradizione e di dare qualche tocco personale. Tuttavia, spesso, ci sono troppe cose da mangiare tra antipasti, primi piatti, secondi, dessert e tutto il resto.

Questo comporta quasi sempre una sensazione di pesantezza, il pentirsi di aver mangiato così tanto e la ricerca di qualche rimedio naturale. Ecco, allora, le 5 migliori tisane digestive per combattere il gonfiore e non solo. Queste che descriveremo qui di seguito sono quelle ideali per stare meglio.

In commercio se ne trovano tante e di tutti i tipi. Tuttavia, si possono realizzare degli infusi caldi e ricchi di benefici anche con ingredienti naturali che magari arrivano direttamente dal nostro giardino.

Le 5 migliori tisane digestive ottime per sentirsi meglio dopo aver mangiato troppo

Gli studi scientifici si sono concentrati per lungo tempo sulle diverse proprietà di alcuni ingredienti individuandone i benefici e gli effetti collaterali. Ci sono alcune tisane perfette da assumere dopo aver esagerato a tavola.

Ecco quali sono:

alloro: favorisce la digestione e combatte i problemi di stomaco;

menta : l’aroma è inconfondibile e i benefici assicurati dagli esperti; aiuta l’intestino ad elaborare il cibo e funge da leggero lassativo;

: l’aroma è inconfondibile e i benefici assicurati dagli esperti; aiuta l’intestino ad elaborare il cibo e funge da leggero lassativo; salvia : oltre ad avere proprietà molto utili a tutta la bocca, denti compresi, è un ottimo antiossidante e migliora l’attività dell’intestino sgonfiando la pancia;

: oltre ad avere proprietà molto utili a tutta la bocca, denti compresi, è un ottimo antiossidante e migliora l’attività dell’intestino sgonfiando la pancia; coriandolo : ottimo per i disturbi digestivi, per chi soffre di gastrite e per combattere il gonfiore post pranzo;

: ottimo per i disturbi digestivi, per chi soffre di gastrite e per combattere il gonfiore post pranzo; cumino: riesce ad eliminare gonfiori, dolori addominali e gas intestinali garantendo benessere dopo un pranzo o una cena pesante.

Queste tisane si fanno tutte allo stesso modo: si fa bollire l’acqua, si mettono gli ingredienti in infusione qualche minuto, si filtra e si beve. Meglio dolcificare con il miele oppure aggiungere qualche altro ingrediente. Andranno benissimo la cannella e lo zenzero, ad esempio.

Un’altra bevanda che va bene alla sera per questioni digestive e concilianti del sonno è anche quella a base di melissa o camomilla. Serve per digerire e per distendere i nervi.

Come digerire meglio un pasto pesante

Anche se è un periodo di festa e ci sono bontà alle quali è difficile rinunciare, occorre fare sempre un po’ di attenzione. Infatti, c’è chi soffre di glicemia e colesterolo alti. Oppure c’è chi ha difficoltà a digerire.

Un consiglio per favorire la digestione di un pranzo o di una cena pesante è quello di bere molta acqua. Inoltre, bisogna mangiare lentamente masticando bene e a lungo. Infine, una bella passeggiata alla fine del pasto può attivare nel modo giusto digestione e metabolismo.