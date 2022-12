Alessia Marcuzzi le gambe storte e i segreti della nonna per la sua forma da urlo, cosa mangia

Alessia Marcuzzi sul palco di BulliStop ironizza sul suo difetto delle gambe storte che comunque non precludono il suo successo. E scopriamo i trucchetti della nonna Mela per il suo fisico sempre al top.

Di simpatia ne ha da vendere e l’autoironia non le è mai mancata. Infatti, Alessia Marcuzzi a 50 anni vanta una carriera di tutto rispetto nonostante le gambe storte. E lei stessa ne parla. Sul palco di BulliStop, il Centro Nazionale contro il bullismo che ha come presidente onorario Maurizio Costanzo, parla delle sue gambe. Con lei c’è Giovanna Pini e insieme ricordano i tempi in cui Alessia a scuola viene derisa per la forma ad arco degli arti inferiori al punto che in tanti le dicono che “in mezzo ci passa un treno”. Ma Alessia non se ne fa un problema e il suo successo dimostra che non è necessaria la perfezione fisica per intraprendere una carriera brillante. Tra l’altro a 50 anni riesce a mantenere un fisico e un peso forma che fa invidia. Cerchiamo di capire cosa mangia.

Cosa fare prima d’intraprendere una dieta

Alessia Marcuzzi le gambe storte e i segreti del suo peso forma sono in un regime alimentare preciso e abbastanza rigido. Bisogna ricordare però che prima di prendere ad esempio una dieta, occorre consultare un medico nutrizionista per una dieta personalizzata. Quello che mangia Alessia Marcuzzi è anche accompagnato da una costante attività fisica. Infatti, pare si dedichi a lunghe camminate e pratichi yoga per mantenere una grande elasticità nel corpo ma anche per il giusto equilibrio tra mente e fisico. Tra l’altro pare non disdegnare alcun tipo di sport. E dopo le abbuffate natalizie certamente in tanti penseranno al modo migliore per tentare di rientrare in un peso accettabile.

Marcuzzi insegna

Al mattino appena sveglia beve un bicchiere di acqua calda con zenzero e limone. In qualche occasione dichiara di soffrire di gastrite per cui avrebbe necessità di mangiare poco e spesso. Nel suo regime alimentare entrano di diritto alcune chicche della nonna Carmelina, che lei chiama Mela, pugliese purosangue. Infatti Alessia che è nata a Roma, ha le origini nel tacco dello Stivale. Per colazione opta per fette biscottate e tè oppure pane e olio come farebbe la sua adorata nonnina. A pranzo pare prediligere le proteine con contorno di verdure e la sera la pasta che può anche essere integrale. A volte alterna: proteine la sera e carboidrati a pranzo. Ad ogni modo si tratta di una sola pietanza e molte merende a base di mandorle o frutta.

Alessia Marcuzzi le gambe storte e i segreti del cibo sano

È verosimile per i problemi di gastrite si faccia consigliare da un medico. Difatti per quanti soffrono di tale patologia, prima di intraprendere iniziative rispetto al menù settimanale è opportuno consultare il medico. Quel che possiamo prendere come esemplare dalla dieta di Alessia è la presenza di carboidrati, proteine e vitamine della frutta e verdura. Il necessario per uno stile di vita sano e salutare basato sulla giusta alternanza e varietà dei cibi.