Non calze e profumi a Natale: ecco 5 eleganti idee regalo per uomo perfette per chi ama la moda

Tutti gli anni abbiamo il grande problema di scegliere i nostri regali di Natali. La missione si fa ancora più complessa quando il destinatario è un uomo. Potremmo optare per delle normalissime calze o per una fragranza. Se vogliamo fare un regalo un po’ più originale e impegnativo, però, ecco 5 accessori elegantissimi per uomo da regalare.

Natale è alle porte e come tutti gli anni potremmo trovarci davanti ad un grande problema. Comprare un regalo per un uomo è sempre difficile. Con il tempo le nostre opzioni sono sempre meno. Se non conosciamo qualche passione particolare del destinatario, allora dobbiamo scegliere un regalo che vada bene per chiunque.

Fortunatamente ci sono alcuni regali di moda che fanno al caso nostro. Non stiamo parlando di calze e profumi, classici del Natale, ma un po’ banali. Non se ne potrà farne a meno per avere un aspetto ancora più elegante. Perfette per l’uomo d’affari che ha già tutto, ecco 5 idee regalo da acquistare per Natale.

Non calze e profumi a Natale, ma queste idee regalo alla moda

Il primo regalo è un paio di occhiali da sole firmati. Gli occhiali da sole sono un accessorio che non può mancare. Non solo sono necessari per evitare problemi agli occhi a causa del sole, ma sono anche un elemento di moda che fa la differenza. Tra le marche più importanti e amate troviamo Ray-Ban, Gucci e Saint-Laurent.

Un altro regalo sempre molto apprezzato è sicuramente il portafoglio. Decisamente più piccolo rispetto a quello da donna, ma non per questo meno utilizzato. Ci sono moltissime marche tra cui scegliere, anche facilmente reperibili online. Se stiamo facendo gli ultimi acquisti, allora potremmo anche incappare in qualche sconto. Le marche più scelte sono Giorgio Armani, Calvin Klein e Gucci.

Anche la cravatta fa molto effetto

C’è un elemento a cui non tutti pensano. Non calze e profumi a Natale, ma cravatte, che spesso vengono sottovalutate come regalo. Ci sono tantissime varianti, da scegliere in base alla personalità del destinatario. Possiamo scegliere cravatte molto colorate oppure quelle più classiche. In ogni caso, possiamo comprarle sia online che in un negozio. Anche qui, ci sono delle marche più apprezzate di altre come Marinella, Giorgio Armani e Hermès.

Non dimentichiamoci gli accessori in pelle

Anche la cintura è un accessorio che non può assolutamente mancare nell’armadio. Una cintura di pelle è un grande classico nei regali, ma è sempre apprezzato. Per fare un upgrade su quella di tutti i giorni, potremmo comprarne una firmata. Ce ne sono tantissime in commercio, tra cui Tommy Hilfiger, Levi’s e Ralph Lauren.

Infine, non possiamo dimenticarci della borsa in pelle. Se dobbiamo fare un regalo a qualcuno che viaggia molto, questa opzione è sicuramente una delle scelte migliori. Prendiamone una capiente, ma elegante. La borsa di pelle può essere utilizzata per il lavoro, ma anche per i propri viaggi personali. Questo regalo sicuramente viene apprezzato da chiunque per la sua funzionalità. Tra le borse più scelte troviamo Valentino, Tod’s e Calvin Klein.