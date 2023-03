Da oggi lacrime amare per 3 segni zodiacali sfortunati mentre Pesci, Scorpione e Cancro al settimo cielo

L’oroscopo puntualmente ci rende conto di come i mutamenti in cielo influenzino la nostra vita quotidiana. Nel leggerlo è inevitabile tenere le dita incrociate e augurarsi di trovare buone notizie per i giorni a venire. Infatti tutti speriamo di essere tra i più fortunati, ma purtroppo capita anche che ciò non avvenga. A quel punto non rimane che augurarsi di non essere perlomeno tra i più sfortunati. Per scongiurare o affrontare tale rischio andiamo a scoprire i segni zodiacali che faranno della scalogna una fedele compagna.

Il tempo scorre veloce e siamo già alla prima settimana di marzo, un mese che porta grandi rivolgimenti. Il cielo si rischiara per alcuni segni zodiacali che possono rilassarsi in questa settimana, mentre per altri ha inizio una fase di incubo. Infatti, da oggi lacrime amare per 3 segni zodiacali sfortunati che dovranno prepararsi a combattere con le unghie e i denti le avversità astrologiche.

Attenzione a Saturno che ci mette lo zampino

La particolarità del pianeta Saturno è il fatto di avere degli anelli attorno a sé. Il suo significato in astrologia è particolarmente complesso. Rappresenterebbe il passare del tempo, i cambiamenti nonché i risultati che si riescono a perseguire. È un pianeta intransigente, non a caso governa il Capricorno. La sua posizione porta grandi cambiamenti astrologici.

Dal 7 marzo Saturno abbandona l’Acquario per migrare nei Pesci, il che lo porta a favorire una nuova parte dello zodiaco. Prima di tutto ovviamente i Pesci, che sotto la sua spinta trovano il modo per uscire dal torpore. Saranno particolarmente ispirati e ciò li porterà a intraprendere strade originali ma efficaci. Se è vero che il ferro va battuto finché è caldo, questo è proprio il momento di darci dentro e non perdersi alcuna occasione propizia.

Il trasloco di Saturno però gioverà anche al Cancro e allo Scorpione, che nei prossimi giorni possono tirare un sospiro di sollievo. Il Cancro acuirà lo sguardo e saprà trarre giovamento dal tempo investito finora tanto in ambito professionale quanto amoroso. È l’ora di raccogliere i frutti e saranno davvero abbondanti.

Lo Scorpione, uno dei segni che non si lasciano manipolare, dopo aver tanto sofferto finalmente ritrova la lucidità necessaria per fare un salto di qualità. Deve approfittare del vento in poppa che soffia fino alla metà del mese per deragliare la propria vita verso lidi felici. Potranno servire scelte coraggiose, ma questo è il momento di osare.

Da oggi lacrime amare per 3 segni zodiacali sfortunati che devono tenere duro

Qualcun altro però avrà Saturno contro a causa della sua migrazione. Un’influenza negativa che si farà sentire sul Sagittario. Le mosse avventate e poco avvedute peseranno terribilmente in questo periodo e non è il caso di compierne altre. Per solcare verso nuove mete meglio attendere la fine della tempesta e intanto aggrapparsi agli alberi maestri della propria vita.

La Vergine avvertirà una crisi profonda e nera, dubbi e dilemmi scandiranno le prossime giornate. Inutile aspettare un’illuminazione circa le imprese ardue che si parano davanti, preferibile piuttosto respirare lentamente e non cedere alla tensione. Vietato mollare, resistere sarà un modo per farsi le ossa e imparare a non soccombere.

Ultimi assediati dalla sfiga sono i Gemelli. Affaticamento e ansia purtroppo saranno due compagni fedeli. Per contrastarli sarà fondamentale distrarsi e ritagliarsi del tempo libero per i propri interessi, sarà un modo per tenere a distanza gli affanni e ricaricarsi per combatterli.