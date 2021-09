Il titolare di conto corrente che ha in deposito i propri risparmi presso un istituto di credito farebbe bene a non abbassare la guardia. Conviene infatti tenere sotto controllo la solidità dell’istituto bancario a cui si affida il denaro che nel tempo si riesce ad accantonare. E soprattutto sapere fino a quale somma i soldi in banca sono al sicuro in modo da non essere coinvolti in eventuali fallimenti bancari. Diversi istituti di credito stanno invitando anche i clienti storici a non lasciare molta liquidità in giacenza sul conto. Ciò perché anche per le banche i soldi sul conto corrente comportano dei costi che si preferirebbe tagliare. Non di meno sono gli svantaggi economici dei correntisti che decidono di non investire i risparmi.

Forse molti ignorano quanti soldi perde il risparmiatore che decide di lasciare 10.000 euro sul conto corrente in banca. E nonostante gli inviti dei consulenti bancari di movimentare la liquidità al fine di farla fruttare, sono pochi i clienti che accolgono consigli e suggerimenti. I costi della gestione della liquidità gravano tanto sui risparmiatori quanto sugli istituti bancari. Alcuni gruppi bancari stanno studiando strategie per incoraggiare forme di investimento e aumentare i costi delle commissioni di giacenza. Eppure scegliendo le 5 banche più sicure del 2021 in cui trasferire e proteggere i soldi del conto si potrebbero sperimentare diverse gestioni dei risparmi. D’altro canto non tutti sanno quanto fruttano 50.000 euro in un anno in banca senza rischi sul conto.

Le 5 banche più sicure del 2021 in cui trasferire e proteggere i soldi del conto

Si sente spesso parlare di conti corrente a rischio e ciò vale in particolar modo per i correntisti che hanno in giacenza sul conto somme di denaro rilevanti. A rassicurare i clienti sulla solidità e affidabilità dell’istituto bancario in cui hanno in deposito i risparmi intervengono i risultati dello stress test. Sia l’Autorità bancaria europea (EBA) che la Banca centrale europea avviano dei controlli periodici per testare il gradi di solidità e i profili di rischio delle diverse banche italiane ed europee.

Dai risultati più recenti sono 5 i gruppi bancari italiani che più di altri potrebbero reggere il sopraggiungere improvviso di eventuali crisi finanziari. Al primo posto troviamo Mediobanca, seguita a ruota dalla Banca Intesa Sanpaolo, mentre si aggiudica la terza posizione l’istituto Unicredit. Infine secondo lo stress test 2021 le ultime due posizioni nella classifica delle migliori e più solide banche spettano a Banco Bpm e a Bmps.