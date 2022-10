Le 4 Regioni italiane dove andare a lavorare perché qui si guadagna di più

Trovare lavoro in Italia non è semplice. Per la maggior parte di coloro che sono in cerca di un’occupazione il massimo sarebbe trovarla vicino casa. Purtroppo però spesso chi è alla ricerca di un lavoro soddisfacente e ben remunerato deve andare a cercare lontano da dove vive.

Alcune ricerche negli ultimi mesi hanno messo in evidenza che alcune Regioni italiane più di altre hanno abbondanza di posti di lavoro. Queste ricerche si basano sul numero delle inserzioni che compaiono sui siti di ricerca, ma anche su offerte delle varie società di lavoro. In base a questi studi in alcune zone d’Italia si trova più facilmente lavoro. Inoltre spesso questi posti sono meglio pagati che altrove.

La strategia per trovare l’impiego dei sogni

A volte trovare lavoro è semplice, ma trovare il lavoro adatto a noi è più complicato. Ci sono degli accorgimenti che possiamo adottare per cercare il lavoro desiderato. Occorre pianificare una strategia vincente per trovare il lavoro che ci piace. A volte occorre scendere a compromessi, come lasciare casa per cercare lavoro lontano, in un’altra città o magari in un altro Paese.

La prima mossa per fare un lavoro che ci piace è di non aspettare che il lavoro cerchi noi. Occorre mettersi in moto, cercare, affidarsi alle inserzioni ma non solo. Una mossa vincente è certamente quella di proporsi. Come primo passo individuiamo il lavoro che ci piace e poi selezioniamo le aziende in cui ci piacerebbe lavorare. La mossa successiva è analizzare le figure ricercate dalle aziende preferite e rispondere alle inserzioni. In alternativa ci possiamo sempre candidare spontaneamente anche in assenza di una specifica ricerca di personale.

Le 4 Regioni italiane dove andare a lavorare per trovare subito un’occupazione

Alcuni studi svolti negli scorsi mesi hanno rilevato come alcune Regioni del Nord Italia siano quelle che offrono maggiori opportunità di lavoro. Prima fra tutte è la Lombardia che vanta il maggiore numero di offerte di lavoro, seguita dalla Emilia Romagna, dal Veneto. Ma anche nel Lazio c’è una vasta offerta di lavoro. Invece, Sardegna, Molise e Basilicata sono in fondo a questa classifica.

Queste sono le 4 Regioni italiane dove andare a lavorare per trovare subito un’occupazione, ma è in Lombardia dove si guadagna di più. In questa Regione uno stipendio medio annuo supera i 32.000 euro, ma qui il costo della vita maggiore che nel resto della Penisola. Qui le professioni più richieste sono quelle dell’operaio e dell’impiegato, del magazziniere e dell’autista. Chi è laureato non avrà difficoltà a trovare lavoro, specialmente se è uscito dalla facoltà di Ingegneria.

Tra le professioni meno diffuse in Italia una è molto particolare. Permette di ricevere uno stipendio per viaggiare e alloggiare nei migliori hotel. La mansione svolta non è difficilissima ma è molto delicata. I fortunati che riescono ad accaparrarsi questa occupazione devono essere persone molto precise ed imparziali.