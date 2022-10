Farsi pagare per viaggiare e vivere nel lusso con un lavoro quasi sconosciuto

Trovare un lavoro che piace è un lusso che pochi si possono permettere. Se poi questo lavoro è ben pagato e ti fa viaggiare e vivere nell’agiatezza, è ancora meglio. Esiste un lavoro che veramente pochissimi conoscono e che permette di viaggiare, trascorrere del tempo in splendidi posti ed essere pagati profumatamente.

Chi fa un lavoro che piace in realtà non lavora, o meglio svolge un’attività che lo diverte. Questi occupati fortunati vivono la professione non come un lavoro ma come un divertimento. Molti laureati hanno questo obiettivo. Chi si iscrive all’università ha l’obiettivo di svolgere l’attività dei suoi sogni ma non sempre questa aspirazione si concretizza. Per fortuna per fare un lavoro da sogno non sempre occorre essere laureati. Per esempio l’hotel tester richiede poca preparazione e nessun titolo di laurea. Ma in cosa consiste questa professione e quale attività deve svolgere?

Farsi pagare per viaggiare e vivere nel lusso facendo l’hotel tester

L’hotel tester è una figura professionale che visita gli alberghi, prova i loro servizi e quindi fa una valutazione da presentare al suo datore di lavoro. Queste figure, altamente professionali, sono al servizio di grandi catene di alberghi che desiderano verificare la qualità dei loro servizi.

Il mestiere del tester è poco diffuso e molto poco conosciuto in Italia. Più diffuso è la figura del mistery shopping, ovvero un finto cliente che valuta punti vendita per conto del suo datore di lavoro. All’estero invece il tester delle strutture alberghiere ha una maggiore diffusione.

All’estero si offrono proposte di lavoro non solo per visitare e valutare gli hotel, ma anche per visitare e valutare le case di lusso. Alcuni anni fa fece scalpore un sito del lusso che offriva oltre 2.000 sterline per vivere alcuni giorni in splendide ville con piscina.

3mila euro al mese per viaggiare e fare video

Chi volesse fare l’hotel tester, luxury home tester oppure più semplicemente il mistery shopper, può ricercare su web le varie offerte di lavoro. Anche in Italia ci sono selezioni per individuare figure adatte a svolgere questa attività, anche se sono rare. Invece all’estero c’è maggiore possibilità. Il che non significa che si debba necessariamente viaggiare fuori dall’Italia. Si potrebbe proporre la candidatura ad aziende estere per visitare strutture in Italia.

Invece le ricerche per il mistery shopper sono molto più diffuse. In questo caso basta avere un po’ di tempo libero per andare nei punti vendita e fare una recensione. In genere i pagamenti avvengono per ogni attività commerciale visitata.

Chi invece volesse farsi pagare per viaggiare e vivere nel lusso, potrebbe cogliere un’occasione di lavoro veramente unica. Infatti una società statunitense offre circa 3.000 euro al mese per viaggiare tra le isole dell’Oceania. Il lavoro consiste nel fotografare e fare video dei posti visitati e tenere un blog. L’azienda rimborsa anche tutte le spese sostenute per viaggiare, oltre a vitto e alloggio.

Lettura consigliata

In arrivo oltre 14.000 assunzioni nella Pubblica Amministrazione