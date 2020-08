Ecco 7 semplici trucchi per trovare il lavoro che cerchi. Come pianificare la tua strategia vincente.

Trovare lavoro è un lavoro. Occorre metterci impegno, grinta, determinazione, costanza. Le modalità per trovare una nuova occupazione sono note. Ma spesso si ha successo, non tanto quando si fa una cosa, ma se la si compie in modo efficiente ed efficace. In questo articolo vogliamo darti alcune dritte che ti aiutino a trovare una nuova occupazione. Ecco 7 semplici trucchi per trovare il lavoro che cerchi.

Non hai ancora trovato lavoro, oppure sei alla ricerca di una nuova occupazione perché quella attuale non ti piace? Non importa, quello che conta è che agosto è il mese migliore per definire una strategia vincente, per iniziare a settembre con un nuovo lavoro.

Primo trucco. Trovare lavoro è un lavoro, quindi applicati come se fosse una vera e propria occupazione. Programma del tempo nella giornata da dedicare solo a questa attività. E falla tutti i giorni.

Secondo trucco. Lo strumento principe per trovare lavoro è il curriculum vitae. Non è l’unico strumento, è quello più importante. Fare un buon curriculum ti facilita la vita. Ovvio che tu non possa inventarti le esperienze vissute, ma puoi mettere in evidenza, quelle che più si legano alla attività che stai cercando. E ricorda che le esperienze recenti hanno più peso di quelle passate, che se sono molto vecchie e irrilevanti, si possono anche tralasciare.

La lettera di presentazione è uno strumento importante per farsi scegliere

Terzo trucco. Personalizza il cv con una lettera di presentazione. Non deve essere troppo lunga e deve mettere in luce le tue qualità in relazione a quel lavoro. Prima di tutto deve fare emergere la passione per quel ruolo a cui ambisci. Poi devi mettere in luce i motivi per cui l’azienda dovrebbe assumerti. Metti in mostra qualità di te che per l’azienda possano essere utili. Se ti vedono come la soluzione, hai già un piede nell’azienda.

Quarto trucco. Non attendere che ti vengano a cercare. Vai tu a cercare le aziende che ti interessano. Dove? Ma sul web. Vai sui siti e clicca sulla voce: lavora per noi. Vai su Linkedin e cerca le aziende che operano nel settore in cui vuoi lavorare, e contatta il profilo dei responsabili del personale di quella azienda.

Usa il web e i social, ma non scordare le tue conoscenze

Quinto trucco. Mettiti in luce sui social, in particolare su Linkedin. Posta articoli, commenti, suggerimenti su argomenti legati all’ambiente di lavoro in cui vorresti operare. Non passerà molto tempo prima che inizino a notarti. E quando ti proporrai, chi ti esaminerà andrà a vedere il tuo profilo Linkedin (e Facebook).

Sesto trucco. Inserisci il tuo cv sulle tre principali agenzie di ricerca di lavoro che trovi sul web. Dei cacciatori di teste potrebbero notarti.

Settimo e ultimo trucco. Spargi voce tra i tuoi conoscenti. Va bene il web ma il lavoro si trova anche offline. Amici, parenti, nuovi conoscenti, digli esplicitamente che sei in cerca di lavoro in un ambito ben preciso. Mi raccomando, che sia ben preciso. Cercare un lavoro, qualunque sia, non ti aiuterà a trovarlo. Anzi, potrebbe ostacolarti.

