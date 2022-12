Ecco perché la pensione a 64 anni è quello che serve davvero

Ed anche dopo le novità del Governo, 9 lavoratori su 10 non vedono la pensione avvicinarsi. Analizzando almeno 2 motivi infatti, per i lavoratori il quadro peggiora e vedremo perché.

Nessuna miglioria a tal punto che sarebbe stato meglio un semplice ritocco della pensione già esistente, senza sconvolgere tutto varando una nuova misura che a conti fatti è deludente. Tendenzialmente sale il requisito contributivo anche delle misure per quotisti per esempio. E il paventato rischio di un ritorno pieno alla Legge Fornero si materializza ancora. E senza dotare il sistema di quella flessibilità di cui invece avrebbe bisogno.

Ecco perché la pensione a 64 anni è l’equa soluzione

Si deve sempre partire dal presupposto che mandare troppo presto in pensione i lavoratori ha due controindicazioni. La prima è per lo Stato. Perché una pensione per tutti, che sia Quota 41 o che sia la pensione flessibile a 62 anni, costa davvero troppo per le già derelitte casse dello Stato. Niente di positivo nemmeno per le tasche di un lavoratore che va in pensione. L’uscita anticipata produce una evidente problematica. Coefficienti di trasformazione del montante contributivo in pensione meno favorevoli.

Quota 103, il taglio è davvero corposo. Meglio rimandare e prendere una pensione più alta quindi. Questa la scelta operata da molti di quei lavoratori che in questi anni hanno evitato di sfruttare canali di E poi meno anni di contribuzione versati. Tutte queste cose sono senza dubbio un tarlo per i lavoratori. Che quindi, uscendo troppo presto dal lavoro ed accedendo troppo presto alla pensione, perderebbero una parte del loro assegno teoricamente spettante se continuassero a lavorare fino ai 67 anni. Allora, ecco che pur di fronte ad una misura di pensionamento anticipato, come lo è la nuova, il taglio è davvero corposo. Meglio rimandare e prendere una pensione più alta quindi. Questa la scelta operata da molti di quei lavoratori che in questi anni hanno evitato di sfruttare canali di uscita anticipata

Perché serve una scelta di compromesso