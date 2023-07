Come trovare lavoro con la terza media: i bandi di concorso da non perdere adesso

e hai la terza media e vuoi trovare un lavoro pubblico o privato, adesso le opportunità non mancano. Ecco i bandi di concorso più interessanti per i prossimi mesi e come candidarti.

Se hai la licenza di scuola media inferiore e sei alla ricerca di un’opportunità lavorativa, le offerte non mancano. Ci sono molti bandi di concorso che richiedono solo questo titolo di studio e che offrono posti di lavoro sia nel pubblico che nel privato. Nelle righe seguenti riportiamo le indicazioni di alcuni dei bandi più interessanti in scadenza nelle prossime settimane e indichiamo come fare per partecipare.

Come trovare lavoro con la terza media presso ASL

Una delle offerte più allettanti è quella dell’ASL, l’Azienda Sanitaria Locale, che ha indetto un concorso per l’assunzione di 7 addetti al centralino e al portierato. Si tratta di un concorso organizzato per alcune ASL del Nord Italia, in particolare della parte Nord Ovest. Per candidarsi è sufficiente avere la terza media e una buona conoscenza della lingua italiana.

Per accedere al ruolo occorre dimostrare di avere avuto esperienza professionale di almeno cinque anni nel settore corrispondente presso enti pubblici o aziende private. Il termine per presentare la domanda è il 13 luglio 2023. Per maggiori informazioni si può consultare il bando sul sito della Regione Veneto.

Concorso Provincia di Monza e Brianza per funzionari, istruttori e operatori

Chi vuole lavorare nel settore amministrativo, può tentare il concorso della Provincia di Monza e Brianza, che ha bandito un concorso per la selezione di tecnici e amministrativi. In particolare la Provincia ricerca funzionari tecnici e amministrativi contabili e istruttori tecnici e amministrativi contabili. Inoltre ricerca un operatore esperto in amministrazione contabile. Le candidature devono pervenire entro il 10 luglio.

La selezione è finalizzata alla creazione di elenchi di personale idoneo, a cui attingere quando l’amministrazione provinciale avrà necessità. Le assunzioni potranno essere a tempo determinato e indeterminato, a seconda delle necessità. Per i ruoli di funzionario occorre una laurea triennale o magistrale, per quelli di istruttore è sufficiente un diploma. Mentre per il ruolo di operatore esperto amministrativo contabile, è sufficiente un titolo di studio di licenzia media. Ma questo deve essere accompagnato da una specifica qualifica professionale.

Altre occasioni nel campo del settore pubblico

Per chi si domanda come trovare lavoro con il diploma, non mancano le offerte di lavoro nel settore pubblico. Infatti, per esempio il Ministero della Cultura quest’anno assumerà 3.000 figure. Per partecipare alla selezione è necessario essere in possesso del diploma di scuola media superiore.

Mentre alle Poste, da giugno sono scattate centinaia di assunzioni. La selezione avverrà tramite assunzione diretta, senza concorso, ed è aperta a tutti coloro che sono in possesso di un diploma.