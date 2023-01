In Borsa la forza di un movimento si misura dalla partecipazione del mercato. Quest’ultima viene normalmente espressa come variazione percentuale rispetto al time frame considerato. Ad esempio, un rialzo diventa ancora più importante nel momento in cui è accompagnato dal un aumento dei volumi. Vuol dire, infatti, che un gran numero di investitori crede nella forza del titolo e lo compra. Le 4 azioni con la maggiore variazione di volumi scambiati al termine della scorsa settimana sono state: Iveco Group (+130%), Banca Mediolanum e Campari (+84%), Telecom Italia (+82%).

Le 4 azioni con la maggiore variazione di volumi scambiati al termine della scorsa settimana: le indicazioni dell’analisi grafica sul titolo Iveco Group

Il titolo Iveco Group (MIL:IVG) ha chiuso la seduta dell’11 gennaio a quota 6,554 €, in rialzo del 5,20% rispetto alla seduta precedente.

Già nel corso della settimana le azioni Iveco Group si erano distinte per la loro tenuta alle vendite che si erano abbattute sul Ftse Mib nel corso della seduta del 19 gennaio. Il titolo, quindi, ha mostrato un’enorme forza relativa accompagnata anche da volumi che sono più che raddoppiati.

Adesso, però, le quotazioni sono giunte a un bivio in quanto sono in prossimità di una forte resistenza in area 7,36 €. Il superamento di questo livello potrebbe aprire le porte a una nuova accelerazione rialzista con obiettivo più probabile in area 9.25 €. La massima estensione del rialzo, invece, potrebbe andare a collocarsi in area 11 €.

I ribassisti potrebbero prendere il sopravvento nel caso di una chiusura settimanale inferiore a 5,5 €.

Per concludere le indicazioni che arrivano dalle raccomandazioni degli analisti. Il prezzo obiettivo medio ottenuto dalle raccomandazioni esprime una sottovalutazione del 15% circa.