Per capire l’entità e l’importanza del movimento che ha caratterizzato l’andamento dell’oro negli ultimi tre mesi basta un solo data. Per ritrovare un rialzo così importante nello stesso arco temporale bisogna tornare indietro nel 2011. Vista la straordinarietà del movimento, una domanda sorge spontanea. Dopo 3 mesi da favola l’oro continuerà a stupire gli investitori?

Perché il metallo giallo si sta rafforzando così tanto?

I prezzi dell’oro hanno superato i 1.900 $ l’oncia, con un’impennata di circa il 18% dall’inizio di novembre. Le cause di questo storico rialzo (non si vedeva una forza così dal 2011) sono da attribuire all’allentamento delle pressioni inflazionistiche e al fatto che i mercati prevedono una politica monetaria meno aggressiva da parte della Federal Reserve statunitense.

L’aumento dei tassi, quindi, ha fatto salire i rendimenti delle obbligazioni, rendendo l’oro non redditizio e meno appetibile per gli investitori finanziari. Inoltre, ha spinto il dollaro ai massimi degli ultimi 20 anni, rendendo l’oro in dollari più costoso per molti acquirenti.

Con l’indebolimento del dollaro l’oro potrebbe riprendere quota e dirigersi nuovamente verso quota 2.000 $.

L’oro ha chiuso la seduta del 13 gennaio in rialzo dell1,21% rispetto alla seduta precedente, a quota 1.921,7 dollari. La settimana, invece, si è chiusa con un rialzo del 2,78%.

Time frame giornaliero

Le medie sono saldamente incrociate al rialzo da 35 sedute consecutive. Una sequenza del genere non si vedeva dal giugno del 2020. Anche lo SwingTrading Indicator è impostato al rialzo. Al momento, quindi, non si vedono pericoli lungo il percorso rialzista che potrebbe spingersi fino in area 2.100 $. La massima estensione rialzista, invece, potrebbe andare a collocarsi in area 2.250 $.

I ribassisti potrebbero prendere il controllo della tendenza in corso nel caso di una chiusura giornaliera inferiore a 1.907 $.

Time frame settimanale

Anche sul settimanale la tendenza in corso è saldamente rialzista e al momento non si vedono ostacoli al rialzo che potrebbe spingersi fino in area 2.050 $. Oltre questo livello, poi, l’obiettivo successivo potrebbe andare a collocarsi in area 2.450 $.

Solo una chiusura settimanale inferiore a 1.883 $ potrebbe mettere in crisi lo scenario rialzista.

