Dopo 13 sedute consecutive con chiusura superiore all’apertura, il Ftse Mib è stato travolto dalle vendite perdendo circa il 2% rispetto alla seduta precedente. Non deve stupire, quindi, che ben 38 titoli su 40 del Ftse Mib abbiano chiuso in territorio negativo. Inoltre sui 100 titoli con capitalizzazione superiore ai 500 milioni di euro solo 8 abbiano chiuso al rialzo. Qui di seguito l’elenco delle 8 azioni che hanno resistito all’ondata di vendite sul Ftse Mib chiudendo in territorio positivo: GVS, Leonardo, Saras, Iveco Group, Italmobiliare, Comer Industries, Brunello Cucinelli e Unicredit. Qui di seguito riporteremo lo stato solo dei titoli ai primi tre posti della classifica.

Il titolo GVS

Dopo il lungo ribasso partito dai massimi di agosto, le azioni GVS da qualche settimana hanno accelerato nuovamente al rialzo. Una tendenza rialzista così duratura, infatti non si vedeva da circa 6 mesi. La forza del titolo è anche evidente dall’entità del rialzo che è stato del 7% in una seduta molto debole per il Ftse Mib.

Il titolo Leonardo

Su questo titolo non c’è nulla da aggiungere su quanto scritto qualche giorno fa: Volumi e quotazioni in rialzo per Leonardo che svetta sul Ftse Mib. Unica nota negativa, ma forse neanche tanto, è che i volumi sono diminuiti di poco meno il 5%.

Il titolo Saras

Così come già accaduto alla fine del 2022, Saras si conferma il migliore titolo da inizio anno con un rialzo di oltre il 30%. Un risultato eccezionale chiaramente visibile dal grafico. Adesso l’ostacolo da superare per continuare nella sua corsa si trova in area 1,55%. Decisivo, quindi, potrebbe essere una chiusura giornaliera superiore a questo livello.

