Non solo la settimana di Piazza Affari è stata molto movimentata, ma ha anche riservato sorprese. Ad esempio, 2 azioni difensive sorprendono con la peggiore performance settimanale sul Ftse Mib. Per difensive si intendono quelle azioni che si muovono più lentamente dell’indice di riferimento sia al rialzo che al ribasso. Per identificare queste azioni utilizziamo il parametro beta che se sopra 1 identifica le azioni che si amplificano i movimenti del Ftse Mib, sotto 1, invece, seleziona quelle che tendono a smorzare i movimenti del mercato. Italgas ed ERG con un beta di 0,52 e 0,46, rispettivamente, fanno, quindi, parte della schiera dei titoli difensivi. Questa settimana, però, si sono comportati in maniera anomale. Andiamo, quindi, a vedere quelli che potrebbero essere gli scenari più probabili.

2 azioni difensive sorprendono con la peggiore performance settimanale sul Ftse Mib, ma Italgas è la peggiore: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Italgas (MIL:IG) ha chiuso la seduta del 26 maggio a 5,3 €, in rialzo dell’1,05% rispetto alla seduta precedente.

Il ribasso di questo titolo azionario viene da lontano. Già la settimana precedente, infatti, le quotazioni di Italgas si erano distinte per la loro debolezza. Quella appena conclusasi non ha fatto altro che confermare, quindi, una situazione di debolezza già consolidata. Non tutto, però, è ancora perduto. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni si sono appoggiate al forte supporto in area 5,218 €. La mancata tenuta di questo livello potrebbe spingere le quotazioni verso area 4,68 €, prima, e area 4,15 €, poi.

La sua tenuta, invece, potrebbe favorire una ripartenza al rialzo che si potrebbe concretizzare con una chiusura settimanale superiore a 5,548 €.

Le azioni ERG scendono, ma non è ancora tutto compromesso

Il titolo ERG (MIL:ERG) ha chiuso la seduta del 26 maggio a quota 25,898 €, in ribasso dello 0,61% rispetto alla seduta precedente.

Continua la lunga fase di incertezza che attanaglia il titolo ormai da alcune settimane. A questo punto per investire con le probabilità a favore potrebbe essere prudente attendere o la rottura della resistenza in area 29,01 € oppure del supporto in area 23,35 €.

