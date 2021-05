Le 3 piante indistruttibili che cresceranno colorate e rigogliose anche in balcone o giardino sempre in ombra e con il minimo sforzo

Le piante hanno tutte bisogno di un’esposizione particolare al sole. Considerato che non tutti abbiamo la possibilità di scegliere dove mettere le nostre piante, questa è una gran fortuna. Si trovano in difficoltà soprattutto quelle persone che vorrebbero coltivare qualcosa anche all’ombra. Infatti, le piante più vendute di solito apprezzano molto la luce. Oggi però parliamo di 3 piante indistruttibili che cresceranno colorate e rigogliose anche in balcone o giardino sempre in ombra e con il minimo sforzo.

Bosso

Questo nome, piuttosto buffo, si riferisce a un cespuglio sempreverde tanto perfetto da sembrare finto. In realtà, il bosso può benissimo trasformarsi in una siepe, ma si adatta bene anche a dimensioni più contenute. Anzi, la sua particolare resistenza ai tagli e le sue fitte foglioline la rendono la pianta perfetta per creare dalla sua chioma delle sagome. Generalmente le possiamo vedere a forma di sfera, ma noi possiamo sbizzarrirci con la fantasia.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Il bosso richiede pochissime cure, va innaffiata poco e raramente viene colpito da malattie.

Heuchera

Ecco una pianta che non può davvero passare inosservata. Parliamo dell’Heuchera, denominazione sotto cui ricadono oltre 40 varietà. Si tratta di una pianta erbacea perenne perfetta per riempire le bordure ma anche da coltivare in vaso. La sua caratteristica particolare sta nel colore delle foglie. Queste possono essere bordeaux, gialle, verdi o rosse. Insomma, offrono uno spettacolo in qualunque momento dell’anno non solo durante la fioritura. Anche questa pianta richiede pochissima cura, crescendo rigogliosa senza che noi ce ne accorgiamo.

Hedera

L’edera non ha bisogno di grandi presentazioni, è infatti una pianta rustica molto comune. La incontriamo nei boschi e sui muri delle case. Ha infatti la straordinaria capacità di arrampicarsi ovunque. Questo aspetto la rende perfetta per coprire varie zone, come un divisorio del balcone o muro del giardino. Inoltre, si adatta a qualsiasi situazione e può crescere sia a terra che in vaso. È una pianta sempreverde che quindi garantirà colori vivaci anche in inverno. Forse non tutti sanno che questa è una pianta perfetta per crescere anche all’ombra.

Se invece cerchiamo una pianta in grado di produrre fiori meravigliosi anche all’ombra, questa è quella che fa per noi.

Abbiamo quindi scoperto le 3 piante indistruttibili che cresceranno colorate e rigogliose anche in balcone o giardino sempre in ombra e con il minimo sforzo.