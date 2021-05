Ormai da qualche anno è risaputo che la cottura al vapore sia la migliore sotto moltissimi punti di vista. Questa è l’unica a preservare integralmente nutrimenti e caratteristiche del cibo, senza produrre tossine e disperdere i nutrimenti. Per poter cuocere al vapore esiste un apposito strumento chiamato vaporiera. Ma se non l’abbiamo possiamo comunque arrangiarci con ciò che troviamo in cucina. Ecco 2 astuzie per cuocere al vapore carne e verdure senza vaporiera preparando in poco tempo pietanze sane e gustose. Rimarremo stupiti scoprendo quanto sia semplice e quanto buoni siano i risultati.

Per cuocere al vapore facendo a meno della vaporiera abbiamo bisogno di una pentola dalla buona capienza, uno scolapasta in acciaio e un coperchio della giusta dimensione. Riempiamo la pentola con l’acqua fino a ricoprire i bordi di circa 3 centimetri. Ora infiliamo lo scolapasta nella pentola e disponiamo su di esso il cibo che desideriamo cuocere. Dobbiamo fare in modo che lo scolapasta non entri mai in contatto con l’acqua, per questo è bene che non sia più stretto della pentola. Lasciamo cuocere il tutto a fiamma media e con il coperchio per il tempo richiesto dalla pietanza che stiamo preparando (a seconda che sia carne, pesce o verdura).

Se abbiamo un forno microonde, però, la questione potrebbe essere ancora più semplice.

Come usare il microonde per cuocere al vapore

Cuocere al vapore sfruttando il microonde è ormai una tecnica sdoganata. Per farlo abbiamo però bisogno di contenitori appositi, fatti con i materiali giusti per la cottura al microonde. Il concetto è lo stesso: versiamo una tazza d’acqua in un recipiente su cui poggiamo un tegame bucherellato. Su questo tegame adagiamo le pietanze, che poi copriremo con l’apposito coperchio in plastica. Un consiglio valido sia per il microonde che per la tecnica vista in precedenza è di tagliare i cibi in pezzi piccoli. Questo renderà la cottura più rapida e il risultato sarà ottimale.

