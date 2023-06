Le 3 capitali più economiche in Europa dove andare quest’estate per ammirare la bellezza spendendo pochissimo

Se ancora non hai prenotato le tue vacanze, non disperarti. Il tuo budget sarà salvo scegliendo queste tre mete europee meravigliose.

Con l’estate alle porte, molti di noi stanno già pianificando le loro vacanze. Se sei un viaggiatore attento al budget, potresti chiederti quali sono le città europee più economiche in cui viaggiare nell’estate 2023. Fortunatamente, l’Europa offre molte opzioni per esplorare mete affascinanti senza dover spendere una fortuna. E, in particolare, ci sono delle meraviglie nel nostro continente tutte da scoprire. Perciò, ecco tre città che ti permetteranno di goderti una vacanza indimenticabile senza strafare.

Iniziamo con Sofia, la capitale della Bulgaria ricca di bellezza e cose da vedere

Sofia, la capitale della Bulgaria, è la prima capitale economica di questa lista, ma non per importanza. Si tratta di una città che offre un mix affascinante di cultura, storia e bellezze naturali, il tutto a un costo estremamente accessibile. I prezzi degli alloggi, dei pasti e delle attrazioni turistiche sono bassi rispetto ad altre capitali europee. Potrai visitare la maestosa Cattedrale Alexander Nevsky, esplorare l’antica rovina romana di Serdica o fare una passeggiata rilassante nel Parco Borisova Gradina. Inoltre, il cibo tradizionale bulgaro è una vera e propria delizia.

Anche l’Ungheria ci offre una perla da non sottovalutare assolutamente per quest’estate

Budapest, la “perla del Danubio”, è un’opzione fantastica per i viaggiatori con un budget limitato. Questa città affascinante offre una ricca storia, un’architettura mozzafiato e bagni termali rilassanti, il tutto a un prezzo conveniente. Puoi visitare il maestoso Parlamento ungherese, esplorare il Castello di Buda e rilassarti nelle famose terme Széchenyi o Gellért. Inoltre, il cibo ungherese è gustoso e accessibile. Basti citare il gulasch o la pasticceria ungherese per essere convinti di scegliere quest’opzione.

Le 3 capitali più economiche europee per vivere una vacanza da sogno a poco prezzo

Ultima, ma non per importanza, tra le capitali europee più economiche troviamo la meravigliosa Lisbona. La capitale del Portogallo è una città affascinante che offre una combinazione di storia, cultura e splendide spiagge. I prezzi degli alloggi e dei pasti sono generalmente inferiori rispetto ad altre capitali europee. Esplora i quartieri pittoreschi come Alfama o Bairro Alto, visita la maestosa Torre di Belém o prendi il sole sulle bellissime spiagge di Cascais. E poi non dimenticare di provare il surf, molto comune nelle zone vicine a Lisbona, che ti farà innamorare senza alcuna ombra di dubbio. Dunque, ecco le 3 capitali europee più economiche che ti faranno risparmiare questa estate senza rinunciare alla bellezza e al divertimento.