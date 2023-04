Sognare monete, soldi ed il numero 13: cosa significano e quali sono i numeri della Smorfia

Vi sarà sicuramente capitato almeno una volta nella vita di sognare numeri e monete ma quale sarà il significato di questi sogni. Ci sono, inoltre dei numeri che corrispondono a questi sogni?

In questo articolo vedremo come sognare e vedere in continuazione il numero 13 secondo alcuni studiosi della numerologia potrebbe avere un significato particolare. Ad esempio potrebbe capitare di guardare l’orologio e vedere sempre il numero 13 nella parte dei minuti. Può capitare di prendere il biglietto al banco del supermercato ed avere il numero 13. Inoltre conosceremo il significato dei sogni dove maneggiamo o vediamo soldi e monete. Scopriremo come i due tipi di sogni potrebbero avere il medesimo significato.

Sognare monete, soldi: ecco il significato

Sognare monete ha diversi significati. Innanzitutto annuncia che dopo un duro lavoro finalmente avrai ciò che ti spetta. Ricchezza e ricompensa non significano solo denaro, potrebbe essere successo o amore. Questo sogno preannuncia una nuova opportunità. Se le monete sono false potremmo sentirci inadeguati per un compito o un impegno futuro. Altro significato delle monete false è quello di presagire che qualche persona che conosciamo sia falsa o stia fingendo. Le monete d’argento, invece, simboleggerebbero una crescita a livello interiore e spirituale. Le monete corrispondono ai 76 e al 28 nella Smorfia napoletana mentre le monete false sarebbe il 52.

Sognare soldi in banconote: significato e numeri

Anche in questo caso sognare banconote significa prosperità ma a differenza delle monete ha un connotato di praticità. Questo significa che realizzeremo un progetto. Qualcosa di ancora astratto sarà realizzato. Ad esempio se cerchiamo una nuova casa, potrebbe essere arrivato il momento in cui troviamo quella giusta. Alcuni, invece, riportano questo sogno all’orgoglio esagerato e smisurato di noi stessi o di qualcuno a noi caro. Se sognano di perdere banconote, potremmo provare paura di perdere ciò che ci è più caro. La banconota corrisponde al numero 11.

Perché sogni continui anche a vedere il 13

Iniziamo a sfatare qualche mito perché il numero 13 nell’antichità non era legato né alla fortuna né alla sfortuna. Era anzi considerato simbolo della femminilità perché sono 13 i cicli lunari a cui si ricollegavano anche i periodi fertili per le donne. I numeri fortunati e sfortunati variano da cultura a cultura. In Giappone il 13 è un numero neutro mentre il 4, il 42, il 43 e il 49 sono considerati sfortunati solo per il fatto che la loro pronuncia è simile alla parola morte. Addirittura nei reparti maternità la stanza 4 e 43 non esiste.

Per i cinesi il 13 porta fortuna perché per loro la pronuncia è simile alla parola “per sempre”. Nella Smorfia corrisponde a Sant’Antonio. Nell’alfabeto corrisponde alla lettera M ovvero in numerologia significa “introspezione”. Solitamente quando si gioca il numero 13 si abbina al suo inverso il numero 31. Nella Smorfia questo numero è abbinato anche alle candele e per senso traslato annuncerebbe un periodo con cambiamenti, con una nuova luce. Il numero 1313 invece è considerato un numero angelico e anche in questo caso significa qualcosa di nuovo e di positivo in arrivo.

Ecco dunque cosa significa sognare monete, soldi ed il numero 13.

